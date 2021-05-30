مباشر في الدوري - الجونة (0)-(0) الزمالك.. عربي بدر يهدد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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ق. 30 تغييرة ملعب من أحمد عيد تمر من الونش وتصل إلى عربي بدر الذي سدد فوق المرمى.

ق. 22 تصويبة من عمرو بركات في يد محمد عواد.

ق. 11 عرضية رااائعة من شيكابالا ورأسية من أوباما لكن في يد إسلام طارق.

ق. 9 طولية رائعة من روقا إلى أحمد فتوح الذي استلم داخل منطقة الجزاء وسدد من الوضع طائرا فوق المرمى.

ق. 6 فرصة أولى للجونة. تغييرة ملعب من نور السيد إلى عمرو السعداوي الذي أرسل عرضية من لمسة واحدة، لكن محمد عبد الغني أنقذها قبل متابعة عمر السعيد أمام المرمى.

ق. 1 إصابة محمد عبد الغني بعد تدخل من عمر السعيد.

بداية المباراة