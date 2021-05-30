مباشر في الدوري - إنبي (0) (0) الإنتاج.. سموحة (1) (1) المقاولون العرب... الهاني سليمان يتألق

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراتين في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد.

يحل الإنتاج الحربي ضيفا على إنبي، اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

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ق39: تسديدة من علاء سلامة تمر من فوق عارضة إنبي

ق20: حكم الفيديو المساعد يلغي هدف لإنبي لعرقلة مهاب ياسر لعبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج

ق19: هدف أول لإنبي عن طريق جون إيبوكا

ق:16 انحصار اللعب في وسط الملعب

بداية المباراة

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ويلعب سموحة ضد المقاولون العرب، اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

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ق39: الهاني سليمان يتصدى لركلة جزاء محمد حمدي زكي ويمنع المقاولون العرب من التقدم

ق38: ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد عرقلة محمد مجلي من قبل أحمد عبد القادر

ق27: مصطفى فتحي يتعادل لسموحة

ق13: هدف أول للمقاولون العرب عن طريق عمر سافيولا

بداية المباراة