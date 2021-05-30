مباشر في الدوري - إنبي (0) (0) الإنتاج.. سموحة (1) (1) المقاولون العرب... الهاني سليمان يتألق

الأحد، 30 مايو 2021 - 16:46

كتب : FilGoal

سموحة

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراتين في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد.

يحل الإنتاج الحربي ضيفا على إنبي، اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

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ق39: تسديدة من علاء سلامة تمر من فوق عارضة إنبي

ق20: حكم الفيديو المساعد يلغي هدف لإنبي لعرقلة مهاب ياسر لعبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج

ق19: هدف أول لإنبي عن طريق جون إيبوكا

ق:16 انحصار اللعب في وسط الملعب

بداية المباراة

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ويلعب سموحة ضد المقاولون العرب، اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

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ق39: الهاني سليمان يتصدى لركلة جزاء محمد حمدي زكي ويمنع المقاولون العرب من التقدم

ق38: ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد عرقلة محمد مجلي من قبل أحمد عبد القادر

ق27: مصطفى فتحي يتعادل لسموحة

ق13: هدف أول للمقاولون العرب عن طريق عمر سافيولا

بداية المباراة

الدوري المصري إنبي المقاولون العرب الإنتاج الحربي سموحة
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