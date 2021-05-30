مباشر في الدوري - إنبي (0) (0) الإنتاج.. سموحة (1) (1) المقاولون العرب... الهاني سليمان يتألق
الأحد، 30 مايو 2021 - 16:46
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراتين في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد.
يحل الإنتاج الحربي ضيفا على إنبي، اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة
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ق39: تسديدة من علاء سلامة تمر من فوق عارضة إنبي
ق20: حكم الفيديو المساعد يلغي هدف لإنبي لعرقلة مهاب ياسر لعبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج
ق19: هدف أول لإنبي عن طريق جون إيبوكا
ق:16 انحصار اللعب في وسط الملعب
بداية المباراة
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ويلعب سموحة ضد المقاولون العرب، اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة
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ق39: الهاني سليمان يتصدى لركلة جزاء محمد حمدي زكي ويمنع المقاولون العرب من التقدم
ق38: ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد عرقلة محمد مجلي من قبل أحمد عبد القادر
ق27: مصطفى فتحي يتعادل لسموحة
ق13: هدف أول للمقاولون العرب عن طريق عمر سافيولا
بداية المباراة