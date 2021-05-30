مباشر نهائي دوري إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (25) - (33) الاتحاد المنستيري

الأحد، 30 مايو 2021 - 15:34

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي دوري إفريقيا لكرة السلة، والذي يجمع بين الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

ويسعى الزمالك للفوز بالبطولة المقامة تحت رعاية دوري المحترفين لكرة السلة NBA للمرة الأولى، والتي حصل عليها من قبل مرة واحدة.

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33-25 للاتحاد المنستيري

الاتحاد المنستيري يتقدم 30-21 مع انتصاف الربع الثاني

تقدم تونسي 26-17 على الزمالك

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد المنستيري 22-17

صحوة بيضاء، 20-17 للاتحاد المنستيري.

الزمالك يقلص الفارق، 20-15

الفارق يزداد قبل دقيقة ونصف من نهاية الربع الأول 20-12 للاتحاد المنستيري

التقدم تونسي 17-10

تقدم الاتحاد المنستيري 15-8

مرور 5 دقائق وتقدم الاتحاد المنستيري 7-2.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

كرة سلة الزمالك الاتحاد المنستيري
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