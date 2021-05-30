مباشر نهائي دوري إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (52) - (47) الاتحاد المنستيري

الأحد، 30 مايو 2021 - 15:34

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي دوري إفريقيا لكرة السلة، والذي يجمع بين الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

ويسعى الزمالك للفوز بالبطولة المقامة تحت رعاية دوري المحترفين لكرة السلة NBA للمرة الأولى، والتي حصل عليها من قبل مرة واحدة.

---

أخبار متعلقة
كرة سلة - الاتحاد المنستيري يهزم بطل رواندا ويواجه الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا سلة – مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2021 كرة سلة - الزمالك يقهر بترو دي لواندا 89-71 ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا

52-47 ثلاثية زملكاوية

49-45 الزمالك يواصل التقدم

انطلاق الربع الثالث

نهاية النصف الأول بتقدم الزمالك 44-42.

التعادل بين الفريقين 42-42

39-38 للزمالك قرب انتهاء الربع الثاني

تقدم زمالكاوي أول 37-36 على الاتحاد المنستيري.

استمرار التعادل 36-36 وفرصة للزمالك للحصول على أول تقدم

التعادل 34-34 وصحوة بيضاء رائعة

34-32 للاتحاد المنستيري

الزمالك يقلص الفارق 34-30

33-25 للاتحاد المنستيري

الاتحاد المنستيري يتقدم 30-21 مع انتصاف الربع الثاني

تقدم تونسي 26-17 على الزمالك

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد المنستيري 22-17

صحوة بيضاء، 20-17 للاتحاد المنستيري.

الزمالك يقلص الفارق، 20-15

الفارق يزداد قبل دقيقة ونصف من نهاية الربع الأول 20-12 للاتحاد المنستيري

التقدم تونسي 17-10

تقدم الاتحاد المنستيري 15-8

مرور 5 دقائق وتقدم الاتحاد المنستيري 7-2.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

كرة سلة الزمالك الاتحاد المنستيري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كيف تحول جوارديولا إلى بيريز لصنع جلاكتيكوس وهمي 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بلجيكا: روديجر كان يستحق الطرد بسبب ما فعله مع دي بروين 39 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري - إنبي (0) (0) الإنتاج.. سموحة (1) (1) المقاولون العرب... مصطفى فتحي والتعااادل 50 دقيقة | الدوري المصري
تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة في كأس مصر ساعة | مصر
أجويرو يودع ناديه: سيتي سيظل في قلبي إلى الأبد ساعة | أوروبا
مباشر نهائي دوري إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (52) - (47) الاتحاد المنستيري 2 ساعة | مصر
جوندوجان: مرارة اليوم تفوق مرارة وقت خسارة النهائي 2 ساعة | أوروبا
بسبب تفشي فيروس كورونا.. تأجيل لقاء بيراميدز وسموحة في الكأس 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 3 محمد صلاح يفي بوعده 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك