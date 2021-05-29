مباشر في الدوري - طلائع الجيش (2)-(2) سيراميكا كليوباترا.. التعااادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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ق. 82 جووول محاولات ناصر منسي تؤتي ثمارها أخيرا. دربكة في الدفاع يستغلها ناصر بتصويبة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 79 محمد توني يشارك بدلا من صالح جمعة.

ق. 76 عرضية من حسن مجدي وعرضية إلى ناصر منسي أمام المرمى الخالي، لكنه يسدد فوق المرمى.

ق. 71 الحنفي يقرر استكمال اللعب بشكل طبيعي.

ق. 68 محمد الحنفي يراجع في الفيدو إمكانية احتساب ركلة جزاء لطلائع الجيش بسبب ضربة بالركبة من عامر عامر في ظهر ناصر منسي.

ق. 58 يا لها من إثارة. بينية رائعة من محمد إبراهيم إلى ميدو جابر الذي يسدد لكن علي الفيل ينقذ الكرة من على الخط وترتد إلى ميدو جابر مجددا الذي يمررها إلى أحمد ياسر ريان الذي يسدد ومحمد بسام يتألق ويتصدى لها.

ق. 47 إسلام محارب ينفرد بعد تبادل للكرة مع ناصر منسي، لكنه يسدد وعامر عامر يتصدى لها إلى ركنية.

عمرو ورعي يشارك بدلا من عمرو جمال مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 جوووول ثاااني. تمريرة من محمد إبراهيم إلى أحمد ياسر ريان الذي استدار وسدد بيسراه في المرمى بشكل رائع مسجلا الثاني.

ق. 28 تمريرة رائعة بالرأس من ناصر منسي إلى عمرو جمال الذي استلم الكرة وسدد من على حدود منطقة الجزاء، لكن بجانب القائم بسنتيمترا.

ق. 16 طولية إلى أحمد ياسر ريان الذي يسدد مباشرة لكن فوق المرمى.

ق. 14 جووول التعادل لسيرانميكا كليوباترا. ميدو جابر استلم الكرة خارج منطقة الجزاء جهة اليمين ثم راوغ لاعب المنافس وأطلق تسديدة صاروخية مرت على يسار الحارس محمد بسام لداخل الشباك.

ق. 1 جووووول مبكرا جدا. عرضية أرضية من أحمد سمير، قابلها إسلام محارب بلمسة في المرمى مسجلا الأول لطلائع الجيش.

بداية المباراة