استراحة نهائي الأبطال - مانشستر سيتي (0)-(1) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جووووول أووول. بينية رااائعة من ماونت إلى هافيرتز الذي راوغ الحارس وسجل في المرمى.

ق. 38 تبديل اضطراري لـ تشيلسي بدخول أندرياس كريستينسين بدلا من تياجو سيلفا المصاب.

ق. 29 عرضية من كايل ووكر تمر أمام محرز الذي حاول متابعتها.

ق. 27 أوووول فيل فودين دخل الست ياردات وسدد لكن روديجير يتعملق ويمنع الكرة أمامه في اللحظة الأخيرة.

ق. 14 انطلاقة جديدة من فيرنر وتصويبة في الشباك الخارجية.

ق. 13 انطلاقة من ماونت وتمريرة إلى فيرنر الذي يتسلم الكرة على حدود الستة ياردا ويسدد في يد إيديرسون.

ق. 10 مرتدة سريعة إلى مانشستر سيتي انتهت بعرضية من ستيرلينج إلى محرز، لكن الدفاع أنقذها في اللحظة الأخيرة قبل متابعة محرز.

ق. 9 عرضية أرضية من ماونت إلى تيمو فيرنر، وفيرنر فشل في التصويب.

ق. 8 ستيرلينج يهدر مبكرا. تميريرة طولية من إيديرسون إلى ستيرلينج الذي ينفرد والكرة تطول منه ليخرج إدوارد ميندي ويغلق الزاوية، ويسدد ستيرلينج بالكعب ليتصدى لها ميندي إلى ركنية.

ق. 3 انطلاقة من تيمو فيرنر وتمريرة إلى أزبليكويتا الذي أرسل عرضية يمسكها إيديرسون.

بداية المباراة