استراحة أغلى مباراة في العالم - برينتفورد (2) - (0) سوانزي.. نهاية الشوط الأول

السبت، 29 مايو 2021 - 15:45

كتب : FilGoal

إيفان توني - برينتفورد - سوانزي سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة التأهل المباشر للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تجمع بين سوانزي سيتي وبرينتفورد.

وتقدر المداخيل المالية من خلف تلك المباراة لما يزيد عن 170 مليون جنيه إسترليني.

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نهاية الشوط الأول من المباراة

ق22: صاروخ من إيفان توني يضرب عارضة سوانزي.

ق20: الهدف الثاني لبرينتفورد في سيناريو رائع. إيميليانو ماركونديس يتقدم بالثاني.

ق10: إيفان توني يمنح الأسبقية لبرينتفورد في ويمبلي.

ق9: ركلة جزاء لبرينتفورد بعد عرقلة الحارس فريدي وودمان للمهاجم بريان مبويمو.

ق6: إنذار مبكر لمات جريمز قائد سوانزي.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل..

الدوري الإنجليزي مباراة التأهل للدوري الإنجليزي
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