انتهت كرة سلة - الزمالك (89) (71) بترو دي لواندا.. الأبيض إلى النهائي

السبت، 29 مايو 2021 - 13:31

كتب : FilGoal

الزمالك ضد فيروفيارو - كرة سلة بطولة إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وبترو دي لواندا الأنجولي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA المقامة في رواندا.

وكان الزمالك قد تفوق في ربع النهائي على القوات المسلحة والشرطة الكاميروني بنتيجة 82-53.

وتُنقل المباراة على قناتي: أون تايم سبورت 3 وبي إن سبورتس 7.

أخبار متعلقة
سلة – مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2021 كرة سلة - الزمالك أول المتأهلين لنصف نهائي إفريقيا بالفوز على الشرطة الكاميروني 82-53 كرة سلة - الزمالك يهزم دوان السنغالي ويحسم تأهله كمتصدر للمجموعة سلة - الزمالك يكتسح المجمع البترولي ويضرب موعدا مع بطل الكاميرون

-----------------

انتهت: الزمالك إلى النهائي بالفوز 89-71 على بترو دي أتليتكو الأنجولي

ق 2: الزمالك 87-69 بترو دي لواندا

ق 5: وقت مستقطع: الزمالك 79-61 بترو دي لواندا

ق 7: الزمالك 74-61 بترو دي لواندا

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث: الزمالك 72-52 بترو دي لواندا

ق 1: الزمالك 70-52 بترو دي لواندا

ق 3: الزمالك يوسع الفارق إلى 20 نقطة 64-44.

ق 6: الزمالك يتقدم 59-44 بترو دي لواندا

انطلاق الربع الثالث

نهاية الربع الثاني: الزمالك 55-39 بترو دي لواندا

إصابة مصطفى كيجو لاعب الزمالك ودماء تنزف من رأسه بعد التحام مع لاعب الفريق الأنجولي.

ق 1: ثلاثية جديدة والزمالك يتقدم 51-39

وقت مستقطع جديد.. والزمالك يتقدم 47-36 بترو دي لواندا

وقت مستقطع الزمالك 42-33 بترو دي لواندا

ق 5: الزمالك 39-31 بترو دي لواندا

ق 6: وقت مستقطع والزمالك يتقدم 37-29.

ق 7: الزمالك يوسع الفارق 35-29

ق 8: الزمالك يتقدم 30-27 على بترو دي لواندا

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول: الزمالك 24-24 بترو دي لواندا

ق 1: وقت مستقطع للزمالك

ق 3: الزمالك 13-13 بترو دي لواندا

ق 4: الزمالك يتقدم لأول مرة 9-8.

ق 6: أنس أسامة يسجل ثنائية للزمالك وتصبح النتيجة 8-4 لبترو.

ق 7: بترو دي لواندا يتقدم 8-2.

ق 10: أنس أسامة يتقدم للزمالك بأول نقطتين في اللقاء.

انطلاق الربع الأول

سلة الزمالك بطولة إفريقيا للسلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل يورو 2020 – كييزا يبدأ.. وإيموبيلي أساسي مع إيطاليا أمام إنجلترا 16 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 - ساوثجيت بثلاثة مدافعين وستيرلنج يشارك كين في الهجوم أمام إيطاليا 21 دقيقة | يورو 2020
قبل نهائي اليورو.. جماهير إنجلترا تقتحم ملعب ويمبلي 24 دقيقة | يورو 2020
عبد اللطيف الدوماني مديرا فنيا لـ طنطا 52 دقيقة | مصر
الثلاثي يتساوي.. دجوكوفيتش يحقق لقبه الـ20 في جراند سلام من بوابة ويمبلدون ساعة | رياضات أخرى
تعرف على تفاصيل اجتماع مجاهد والبدري ساعة | منتخب مصر
استراحة في الدوري - المقاصة (1)-(1) الأهلي ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي: لم نصدر قرارات برحيل أي لاعب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 وزير الرياضة يرد على "عودة مرتضى لرئاسة الزمالك الخميس" 4 في الجول يكشف سبب غياب طاهر وبواليا أمام مصر للمقاصة
قد ينال إعجابك