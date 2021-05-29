انتهت كرة سلة - الزمالك (89) (71) بترو دي لواندا.. الأبيض إلى النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وبترو دي لواندا الأنجولي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA المقامة في رواندا.

وكان الزمالك قد تفوق في ربع النهائي على القوات المسلحة والشرطة الكاميروني بنتيجة 82-53.

وتُنقل المباراة على قناتي: أون تايم سبورت 3 وبي إن سبورتس 7.

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انتهت: الزمالك إلى النهائي بالفوز 89-71 على بترو دي أتليتكو الأنجولي

ق 2: الزمالك 87-69 بترو دي لواندا

ق 5: وقت مستقطع: الزمالك 79-61 بترو دي لواندا

ق 7: الزمالك 74-61 بترو دي لواندا

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث: الزمالك 72-52 بترو دي لواندا

ق 1: الزمالك 70-52 بترو دي لواندا

ق 3: الزمالك يوسع الفارق إلى 20 نقطة 64-44.

ق 6: الزمالك يتقدم 59-44 بترو دي لواندا

انطلاق الربع الثالث

نهاية الربع الثاني: الزمالك 55-39 بترو دي لواندا

إصابة مصطفى كيجو لاعب الزمالك ودماء تنزف من رأسه بعد التحام مع لاعب الفريق الأنجولي.

ق 1: ثلاثية جديدة والزمالك يتقدم 51-39

وقت مستقطع جديد.. والزمالك يتقدم 47-36 بترو دي لواندا

وقت مستقطع الزمالك 42-33 بترو دي لواندا

ق 5: الزمالك 39-31 بترو دي لواندا

ق 6: وقت مستقطع والزمالك يتقدم 37-29.

ق 7: الزمالك يوسع الفارق 35-29

ق 8: الزمالك يتقدم 30-27 على بترو دي لواندا

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول: الزمالك 24-24 بترو دي لواندا

ق 1: وقت مستقطع للزمالك

ق 3: الزمالك 13-13 بترو دي لواندا

ق 4: الزمالك يتقدم لأول مرة 9-8.

ق 6: أنس أسامة يسجل ثنائية للزمالك وتصبح النتيجة 8-4 لبترو.

ق 7: بترو دي لواندا يتقدم 8-2.

ق 10: أنس أسامة يتقدم للزمالك بأول نقطتين في اللقاء.

انطلاق الربع الأول