مباشر كرة سلة - الزمالك (42) (33) بترو دي لواندا.. وقت مستقطع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وبترو دي لواندا الأنجولي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA المقامة في رواندا.

وكان الزمالك قد تفوق في ربع النهائي على القوات المسلحة والشرطة الكاميروني بنتيجة 82-53.

وتُنقل المباراة على قناتي: أون تايم سبورت 3 وبي إن سبورتس 7.

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وقت مستقطع الزمالك 42-33 بترو دي لواندا

ق 5: الزمالك 39-31 بترو دي لواندا

ق 6: وقت مستقطع والزمالك يتقدم 37-29.

ق 7: الزمالك يوسع الفارق 35-29

ق 8: الزمالك يتقدم 30-27 على بترو دي لواندا

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول: الزمالك 24-24بترو دي لواندا

ق 1: وقت مستقطع للزمالك

ق 3: الزمالك 13-13 بترو دي لواندا

ق 4: الزمالك يتقدم لأول مرة 9-8.

ق 6: أنس أسامة يسجل ثنائية للزمالك وتصبح النتيجة 8-4 لبترو.

ق 7: بترو دي لواندا يتقدم 8-2.

ق 10: أنس أسامة يتقدم للزمالك بأول نقطتين في اللقاء.

انطلاق الربع الأول