صلاح محسن: التتويج بالألقاب أهم من إحراز الأهداف.. وهدفنا العاشرة

الجمعة، 28 مايو 2021 - 22:24

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - إنبي - صلاح محسن

أوضح صلاح محسن مهاجم الأهلي أن الفوز بالألقاب أهم من إحراز الأهداف.

وتوج الأهلي بلقب السوبر القاري على حساب نهضة بركان بالفوز بهدفي محمد شريف وصلاح محسن.

وقال: "الحمد لله على تحقيق لقب السوبر الإفريقي الذي كان غائبا عن النادي منذ 7 أعوام، وقدمنا مباراة كبيرة في حضور جماهير النادي الأهلي".

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وأضاف "سعيد بتسجيل هدف في شباك نهضة بركان المغربي، وليس المهم من يحرز الأهداف، الأهم بالنسبة لنا هو الفوز بالألقاب، وإسعاد جماهير الأهلي التي تحرص على مساندة ودعم اللاعبين والجهاز الفني بشكل مستمر".

وأتم "الأهلي يأخذ كل مباراة على حدى، واليوم حقق بطولة قارية مهمة، وسيغلق صفحتها من أجل التركيز في المباريات المقبلة سواء في الدوري الممتاز، أو المواجهات القوية التي سيخوضها الفريق في دوري أبطال إفريقيا، والتي نسعى للحفاظ على لقبها وتحقيق النجمة العاشرة".

فاز الأهلي بأول لقب سوبر إفريقي منذ 2014، بعد أن خسر نسخة 2015 الأخيرة التي شارك فيها.

بينما عجز نهضة بركان عن التتويج في أول مشاركة له بالسوبر الإفريقي.

ورفع الأهلي رصيد الأندية المصرية إلى 11 لقبا في السوبر الإفريقي وهو رقم قياسي كذلك. بينما تجمد رصيد الأندية المغربية عند 4 ألقاب.

وشارك الأهلي في البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، فيما شارك نهضة بركان بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

وتوج بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بلقبه الثاني في السوبر الإفريقي بعد نسخة 2017 كمدير فني وقتها لـ ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

بات موسيماني ثالث مدرب يحصد اللقب مع فريقين مختلفين، بعد فوزي البنزرتي الذي حققها مع الترجي 1995 والوداد 2018، وباتريس كارتيرون الذي فاز بها مع لرجاء 2019 والزمالك 2020.

الأهلي صلاح محسن السوبر الإفريقي
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