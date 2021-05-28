انتهى السوبر الإفريقي - الأهلي (2) (0) نهضة بركان.. تتويج قاري جديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

الأهلي يسعى لتحقيق اللقب السابع في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي.. فيما يأمل الفريق المغربي حصد اللقب الأول في تاريخه بالمسابقة.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق.+96 القائم يمنع الثالث للأهلي بعد رأسية صلاح محسن

ق.+95 إصابة قوية لـ أفشة بعد تدخل يوسف دايو

ق.+94 أفشة يهدر الثالث بتسديدة من مسافة قريبة يتصدى لها الحارس ببراعة

ق.+93 العارضة تنقذ رأسية البديل آلان تراوري

ق.89 الحكم يشهر بطاقة صفراء لـ محمد هاني لإهدار الوقت

ق.88 إصابة محمد هاني ويطلب الخروج بعد استهلاك كل التغييرات

ق.84 خرج طاهر ودخول كهربا وخروج شريف ودخول حمدي فتحي

ق.82 جوووووووول صلاح محسن يسجل الثاني بعد مراوغة الحارس

ق.78 دخول أمين الكاس بدلا من فرحاني وآلان تراوري بدلا من كروش

ق.71 تدخل عنيف من دايو في حق الشناوي ويحصل على بطاقة صفراء

ق.69 قذيفة من طاهر يتصدى لها زهير لعروبي

ق.68 زكريا حدراف وأول تهديد بتسديدة قوية تمر بجوار المرمى بقليل

ق.67 دخول صلاح محسن بدلا من حسين الشحات الذي يتحصل على بطاقة صفراء أثناء خروجه لرفضه الخروج من الجهة القريبة منه

ق.65 دخول زكريا حدراف بدلا من بكري الهلالي.. ودخول عبد الكريم باعدي بدلا من محمد عزيز

ق.57 جووووووووووووووول راااائع لـ محمد شريف بتسديدة يسارية صاروخية سكنت شباك نهضة بركان

بداية الشوط الثاني

ودخول علي معلول بدلا من أيمن أشرف

دخول رامي ربيعة بدلا من ياسر إبراهيم

نهاية الشوط الأول

ق.+49 عرضية النمساوي ورأسية عزيز تمر بجوار القائم مباشرة وينتهي معها الشوط

ق.+47 مخالفة من مكان خطير لـ نهضة بركان بعد عرقلة ياسر إبراهيم لـ حمدي لعشير

ق.42 مناوشات بين اللاعبين بعد سقوط النمساوي

ق.35 عرضية من الشحات والسولية يهدر بغرابة من على خط المرمى، لكن الراية ترتفع في النهاية معلنة عن تسلل

ق.27 محسن ياجور يمرر بشكل رائع نحو زميله محمد فرحاني الذي سدد أعلى الشناوي لكن الكرة مرت بجوار القائم

ق.27 تمريرة بينية من هاني نحو شريف الذي يرسل عرضية نحو أفشة لكن الدفاع يبعدها

ق.21 بطاقة صفراء لـ ياسر إبراهيم بعد التحام هوائي مع حمدي لعشير

ق.18 رأسية من القائد محمد عزيز تمر بجوار قائم الشناوي

ق.18 عرضية من الجهة اليسرى لـ نهضة بركان يبعدها أيمن أشرف بضربة رأسية نحو الركنية

ق.9 حسين الشحات يتباطأ ويهدر فرصة مرتدة رائعة للأهلي بعد تمريرة السولية الطولية

ق.8 تسديدة سيئة من أليو ديانج بعد تمريرة خلفية رائعة من الشحات

ق.5 بطاقة صفراء لـ أيمن أشرف بعد تدخل على لاعب نهضة بركان

ق,3 عرضية خطيرة من محمد هاني تمر من فوق محمد شريف بقليل ويسيئ عمر النمساوي في إبعادها

بداية المباراة

بداية اللقاء بعد قليل