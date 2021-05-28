مباشر السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (0) نهضة بركان.. ديانج يسدد برعونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

الأهلي يسعى لتحقيق اللقب السابع في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي.. فيما يأمل الفريق المغربي حصد اللقب الأول في تاريخه بالمسابقة.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق.9 حسين الشحات يتباطأ ويهدر فرصة مرتدة رائعة للأهلي بعد تمريرة السولية الطولية

ق.8 تسديدة سيئة من أليو ديانج بعد تمريرة خلفية رائعة من الشحات

ق.5 بطاقة صفراء لـ أيمن أشرف بعد تدخل على لاعب نهضة بركان

ق,3 عرضية خطيرة من محمد هاني تمر من فوق محمد شريف بقليل ويسيئ عمر النمساوي في إبعادها

بداية المباراة

بداية اللقاء بعد قليل