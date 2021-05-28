مباشر في الدوري – المصري (1)-(1) وادي دجلة.. مصر للمقاصة (0)-(0) المحلة.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 28 مايو 2021 - 16:47

كتب : FilGoal

سعيدو سيمبوري مع المصري أمام وادي دجلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري.

_ _ _

المصري VS وادي دجلة (1-1)

أخبار متعلقة
تمديد العمل بقانون الخمسة تبديلات لنهاية 2022 تشكيل الأهلي – الشحات وطاهر أساسيان.. وشريف يقود الهجوم ضد نهضة بركان وزير الرياضة يقرر تطعيم بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو ضد بلقاح كورونا نهائي الأبطال - مؤتمر دي بروين: سنكون أبطالا لو فزنا وفشلة إن خسرنا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 48 عرضية من أحمد عاطف يخرجها شوشة بالكعب وتصل إلى حسام عرفات الذي يسدد على الطائر فوق المرمى.

ق. 45 عنتر ينفرد وحاول مراوغة عبد المنصف، لكن الحارس المخضرم يقطع الكرة.

ق. 31 بينية إلى حسام عرفات الذي انفرد بمرمى المصري وسدد بجانب القائم.

ق. 29 تبديل اضطراري لوادي دجلة بدخول إبراهيم ريعو بدلا من خالد رضا المصاب.

ق. 19 جووول التعاادل للمصري. عرضية من محمد عنتر، يقابلها سعيدو سيمبوريه برأسية في مرمى عبد المنصف.

ق. 1 جووول أووول مبكر جدا. أحمد عاطف يقطع الكرة من أحمد شوشة وينفرد ويسجل الأول لوادي دجلة.

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

مصر للمقاصة VS غزل المحلة (0-0)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 48 أخطر فرص اللقاء لمصر للمقاصة بعد عرضية أرضية من عبد الله مجدي، قابلها باسم مرسي بتصويبة تصدى لها محمود رضا.

ق. 45 تصويبة من أحمد أباظة تصدى لها محمود حمدي.

ق. 42 شيميلس بيكلي يراوغ ويسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن محمود رضا يتصدى لها.

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

في الدوري المصري وادي دجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيرتدي الزي الملكي لـ5 مواسم.. ريال مدريد يعلن ضم ألابا 6 دقيقة | الدوري الإسباني
إصابة جوندوجان 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سلة – مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2021 31 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (0) نهضة بركان.. ديانج يسدد برعونة 33 دقيقة | إفريقيا
استبعاد جيمس روديجيز من قائمة كولومبيا في كوبا أمريكا لأنه "ليس بمستوى المنافسة الأمثل" 48 دقيقة | أمريكا
تشكيل نهضة بركان – محسن ياجور يقود الهجوم أمام الأهلي ساعة | إفريقيا
مباشر في الدوري – المصري (1)-(1) وادي دجلة.. مصر للمقاصة (0)-(0) المحلة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
تمديد العمل بقانون الخمسة تبديلات لنهاية 2022 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 الأهلي يحتج على إشراك الزمالك لـ سيف جعفر ضد طلائع الجيش
قد ينال إعجابك