مباشر في الدوري – المصري (1)-(1) وادي دجلة.. مصر للمقاصة (0)-(0) المحلة.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري.

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المصري VS وادي دجلة (1-1)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 48 عرضية من أحمد عاطف يخرجها شوشة بالكعب وتصل إلى حسام عرفات الذي يسدد على الطائر فوق المرمى.

ق. 45 عنتر ينفرد وحاول مراوغة عبد المنصف، لكن الحارس المخضرم يقطع الكرة.

ق. 31 بينية إلى حسام عرفات الذي انفرد بمرمى المصري وسدد بجانب القائم.

ق. 29 تبديل اضطراري لوادي دجلة بدخول إبراهيم ريعو بدلا من خالد رضا المصاب.

ق. 19 جووول التعاادل للمصري. عرضية من محمد عنتر، يقابلها سعيدو سيمبوريه برأسية في مرمى عبد المنصف.

ق. 1 جووول أووول مبكر جدا. أحمد عاطف يقطع الكرة من أحمد شوشة وينفرد ويسجل الأول لوادي دجلة.

بداية المباراة

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مصر للمقاصة VS غزل المحلة (0-0)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 48 أخطر فرص اللقاء لمصر للمقاصة بعد عرضية أرضية من عبد الله مجدي، قابلها باسم مرسي بتصويبة تصدى لها محمود رضا.

ق. 45 تصويبة من أحمد أباظة تصدى لها محمود حمدي.

ق. 42 شيميلس بيكلي يراوغ ويسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن محمود رضا يتصدى لها.

بداية المباراة

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