السوبر الإفريقي – حمادة صدقي لـ في الجول: ما حدث ضد صنداونز لن يكون مناسبا أمام نهضة بركان

يؤمن حمادة صدقي المدير الفني السابق لسموحة أن بيتسو موسيماني نظيره في الأهلي يجب أن يخوض لقاء نهضة بركان بتشكيل وطريقة متوزانة تجمع بين الفاعلية الهجومية والدفاع بشكل قوي.

ويلتقي الأهلي بمنافسه نهضة بركان اليوم الجمعة في ملعب جاسم بن حمد في لقاء كأس السوبر الإفريقي.

وقال حمادة صدقي لـFilGoal.com: "يجب أن يمتلك الأهلي في طرفي الملعب ميزة تساعده على التحول من الحالة الدفاعية للهجومية بشكل سريع وسليم".

وأوضح "المبارةا السابقة ضد ماميلودي صنداونز لعب موسيماني بطريقة 4-1-4-1 لكنها لن تكون مناسبة ضد نهضة بركان".

وأكمل "من الأفضل عدم البدء بعلي معلول بعد غيابه لفترة طويلة للإصابة والأمر ذاته ينطبق على حمدي فتحي خاصة أن ثنائي وسط الملعب يقدم أداء مميزا".

وأتم حمادة صديقي حديثه قائلا "أفضل البدء بجونيور أجايي لأنه مميز ويملك حلول غير تقليدية في الملعب وعودته مؤخرا تمنح الأهلي خيارات هجومية عديدة".

وجاء التشكيل الأنسب للأهلي وفقا لرأي حمادة صدقي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- بدر بانون- محمد هاني

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية- أليو ديانج

في الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر- محمد مجدي "أفشة"- جونيور أجايي

في الهجوم: محمد شريف