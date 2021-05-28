ياسر ريان لـ في الجول: يجب أن يفرض الأهلي أسلوبه على نهضة بركان..وهذه أوراق رابحة

الجمعة، 28 مايو 2021 - 10:59

كتب : حسام نور الدين

صنداونز - الأهلي

يؤمن ياسر ريان الظهير الأيسر السابق للأهلي أن فريقه عليه بدء لقاء السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان بشكل متوازن مع فرض أسلوبه عليه خلال المباراة.

ويلتقي الأهلي بمنافسه نهضة بركان اليوم الجمعة في ملعب جاسم بن حمد في لقاء كأس السوبر الإفريقي.

وقال ياسر ريان لـFilGoal.com: "نهضة بركان مع احترامي ليه ليس منافسا مرعبا لذا يجب أن يفرض الأهلي أسلوبه عليه وأن يستغل كل اللاعبين الحضور الجماهيري".

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وعن مشاركة العائد من الإصابة علي معلول قال ياسر ريان: "من المقبول مشاركته أو البقاء على مقاعد البدلاء وهي مسألة تعود إلى المدير الفني وفقا لخطته ووفقا لدرجة جاهزيته التامة بعد فترة طويلة من الغياب عن الملاعب".

وبسؤاله كذلك عن موقف العائد من الإصابة الآخر حمدي فتحي قال: "الأفضل استمرار الاعتماد على عمرو السولية وأليو ديانج سويا ليعود حمدي بشكل تدريجي في مباريات الدوري".

وجاء التشكيل الأنسب للأهلي وفقا لرأي ياسر ريان كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- بدر بانون- محمد هاني

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية- أليو ديانج

في الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات

في الهجوم: محمد شريف

وأتم ياسر ريان حديث "الرباعي الهجومي يؤدي بشكل جيد سويا وهناك انسجام كبير بينه، وأرى وجود جونيور أجايي وصلاح محسن كبدلاء بمثابة أوراق رابحة للأهلي وفقا لسير أحداث المباراة".

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