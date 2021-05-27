مباشر في الكأس - الزمالك (1) (0) الإسماعيلي.. تهديد من الدراويش

يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر على استاد السويس الجديد.

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ق.57 عواد يسقط على أرض الملعب للمرة الثالثة في المباراة ودخول الجهاز الطبي

ق.57 شكري نجيب يطلق تسديدة أرضية زاحفة تجوار القائم بقليل

ق.55 دخول شيلونجو بدلا من محمد هاشم

ق.51 شيكابالا ينفذ ركلة حرة مباشرة تمر أعلى عارضة الإسماعيلي

ق.50 بطاقة صفراء لـ محمد هاشم بعد عرقلة الجزيري المنطلق

ق.46 دخول أري بابل في صفوف الإسماعيلي بدلا من محمد صادق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+53 استئناف المباراة بعد مغادرة كارتيرون لأرض الملعب

ق.+51 بنشرقي يغادر أرض الملعب

ق.+50 بنشرقي لم يغادر الملعب حتى اللحظة ولا يزال في مناقشات مع أمين عمر

ق.+48 طرد كارتيرون بعد اقتحامه أرض الملعب

ق+47 بطاقة صفراء لـ بنشرقي ويعترض على القرار، ليعطيه أمين عمر بطاقة صفراء ثانية وبالتالي الحمراء

ق.+46 بطاقة صفراء لـ فرجاني ساسي بعد عرقلة محمد عادل

ق.41 جووول بنشرقي يفتتح التسجيل للزمالك بإنهاء مميز للهجمة عقب تمريرة حريرية من شيكابالا

ق.34 شكري نجيب ينفذ الركلة الحرة بشكل غير متقن لتصطدم بالحائط

ق.32 مخالفة خطيرة للإسماعيلي من على حدود منطقة الجزاء وبطاقة صفراء للمثلوثي بعد تدخل على شكري نجيب

ق.27 عواد يتصدى لفرصة خطيرة بعد تمريرة رأسية وتسديدة من شكري نجيب لكن حارس الدراويش السابق يواصل التألق

ق.24 إصابة حازم إمام ومشاركة حمزة المثلوثي بدلا منه

ق.20 هجمة عنترية من الونش وفوزي يتصدى للانفراد ببراعة

ق.14 فرصة هائلة للزمالك! بنشرقي يسدد وفوزي يتصدى بأعجوبة قبل أن يقوم محمد هاشم بإنقاذ هائل من على خط المرمى

ق.5 تسديدة قوية من شكري نجيب وعواد يتصدى وعبد الشافي يشتت قبل متابعة صادق

ق.3 فرصة أولى خطيرة لـ زيزو لكن تسديدته الأرضية تمر بجوار القائم

ق.2 ركلة ركنية أولى للزمالك ينفذها زيزو ويبعدها دفاع الإسماعيلي

بداية المباراة

بداية المباراة في التاسعة مساءً