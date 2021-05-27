الأول في التاريخ.. قادش يضم قائد منتخب أرمينيا

أعلن نادي قادش الإسباني عن تعاقده مع الأرميني فارازدات هارويان قادما من أستانا الكزخي.

ووقّع هارويان على عقدٍ يربطه بـ قادش لمدة عامين مقبلين بعد أن انضم إليه مجانًا.

ويعد هارويان أول لاعب أرميني في تاريخ قادش، والثاني عمومًا في تاريخ الدوري الإسباني بعد أراس أوزبيليز الذي لعب لفترة قصيرة في صفوف رايو فايكانو عام 2016.

OFICIAL | Varazdat Haroyan, primer fichaje de la 21-22 ¡Bienvenido! 💛 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 27, 2021

قلب الدفاع البالغ من العمر 28 عاما يعد قائدا لمنتخب بلاده أرمينيا الذي يمّثله منذ 2011.

وبدأ هارويان مسيرته في باتاني ثم بيونيك بالدوري الأرميني، قبل أن يلعب لـ باديده الإيراني، وأورال يكاترنبرج وتامبوف بالدوري الروسي.

وظهر اسم هارويان في كل الصحف الرياضية العام الماضي عندما ذكر نادي لاريسا اليوناني أن اللاعب رفض الانضمام إلى صفوفه لرغبته في الالتحاق بالجيش الأرميني في حربه ضد أذربيجان.

وخرج وكيل اللاعب لاحقا ليكذّب تلك المزعام، قبل أن ينضم هارويان إلى أستانا في فبراير الماضي، لكنه لم يخض معه إلا 12 مباراة.

ويعد هارويان أول صفقة صيفية لـ قادش الذي سيتواجد في الدوري الإسباني الممتاز للموسم الثاني على التوالي.