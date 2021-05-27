أمير عزمي مجاهد يعتذر عن استكمال مهمته مع البنك الأهلي

اعتذر أمير عزمي مجاهد عن استكمال مهمته كمدرب عام لفريق البنك الأهلي حسبما علم FilGoal.com.

ورحل أمير عزمي عن منصبه لظروف خاصة.

وانضم المدير الفني السابق للنجوم رفقة الجهاز الفني لخالد جلال الذي تولى المهمة خلفا لـ محمد يوسف.

ومنذ انضمام خالد جلال للفريق الصاعد حديثا للدوري المصري، فاز الفريق في مباراتين وتعادل في 3 وخسر 5.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 16 برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

وتعادل الفريق أمس مع سموحة بنتيجة 2-2 في مباراة شهدت احتساب 4 ركلات جزاء.