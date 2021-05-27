بطولة إيمري.. فياريال يحصد أول بطولة في تاريخه بإسقاط يونايتد بسيناريو مثير

هي بطولته المفضلة ولا يحب سوى التتويج بها.

أوناي إيمري يقود فياريال للفوز بأول بطولة في تاريخه بالظفر بلقب الدوري الأوروبي بإسقاط مانشستر يونايتد.

وفاز فياريال على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 11-10 بعدما أهدر ديفيد دي خيا ركلته الأخيرة وتصدى لها حارس الفريق الإسباني جيرونيمو رولي.

ووصل الفريقان لركلات الترجيح بعدما تعادلا في الوقت الأصلي والإضافي إيجابيا بهدف لمثله.

افتتح جيرارد مورينو أهداف المباراة في الدقيقة 29.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق إدينسون كافاني في الدقيقة 55.

وأصبحت هذه هي المرة الرابعة التي يتوج فيها إيمري بلقب البطولة بعد ثلاث مرات على التوالي مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016.

ولم يخسر إيمري النهائي سوى مرة واحدة كان ذلك مع أرسنال ضد تشيلسي في عام 2019.

وفشل أولي جونار سولشاير المدير الفني ليونايتد في الفوز ببطولته أولى مع النادي الإنجليزي.

العرضيات.. نقطة الضعف المستمرة ليونايتد

بدأت المباراة بشكل حذر من قبل الفريقين وسط استحواذ مانشستر يونايتد على الكرة بشكل أكبر وتراجع دفاعي تام لفياريال.

وأرسل لوك شاو عرضية من الناحية اليسرى لم يستطع إدينسون كافاني اللحاق بها.

وأطلق سكوت مكتوميناي تسديدة زاحفة في الدقيقة السابعة مرت بجوار المرمى.

وتوقفت المباراة في الدقيقة التاسعة بعد إصابة خوان فويث وسقوط الدماء منه.

وحصل فياريال على ركلة ركنية وفشل دفاع يونايتد في تشتيت الكرة ووصلت لمانو تريجويروس الذي سدد بقوة لكن تسديدته ذهبت خارج الملعب.

وأرسل لوك شاو عرضية قوية زاحفة لم تجد من يقابلها بتسديدة في الشباك.

وحصل فياريال على ركلة حرة من منتصف الملعب وأرسل داني باريخو عرضية قابلها جيرارد مورينو بتسديدة بقدمه اليمنى بعدما هرب من رقابة فيكتور ليندلوف الضعيفة ليودعها في الشباك معلنا عن الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 29.

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وأرسل راشفورد عرضية من الناحية اليمنى لكن أبعدها راؤول ألبيول سريعا.

وأرسل ماسون جرينوود عرضية ارتطمت بألبيول ولكن حارس فياريال تصدى للكرة سريعا.

التعادل وراشفورد يهدر كرة النهائي

ضغط فياريال مع بداية الشوط الثاني وكاد كارلوس باكا يسجل هدفا ثانيا يقتل به اللقاء كليا في الدقيقة 48 لكن دفاع يونايتد شتت الكرة في النهاية.

وطلب برونو فيرنانديز في الدقيقة 54 احتساب ركلة جزاء لصالح جرينوود بعد إعاقته لكن الحكم لم يحتسب أي شيء وكذلك تقنية الفيديو.

وأطلق مكتوميناي تسديدة قوية تصدى لها باو توريس وشتتها.

ومن ركلة ركنية ليونايتد في الدقيقة 55 شتتها دفاع فياريال تابعها راشفورد بتسديدة وارتطمت الكرة بدفاع فياريال ثم برونو فيرنانديز ليسددها كافاني بسهولة في الشباك ليعلن عن تعادل فريقه.

وأكدت تقنية الفيديو صحة الهدف.

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تحولت دفة اللقاء وهاجم يونايتد بشراسة أكبر بعد الهدف وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وأجرى فياريال أول تبديلاته بمشاركة فرانسيس كوكلين بدلا من كارلوس باكا.

وفي الدقيقة 71 أرسل برونو عرضية جميلة إلى راشفورد المنفرد لكن الأخير سدد الكرة بغرابة شديدة خارج الملعب.

وانطلق لوك شاو من الناحية اليسرى وأرسل عرضية قابلها كافاني برأسية شتتها دفاع فياريال.

وأجرى فياريال تبديلين جديدين بمشاركة باكو ألكاسير بدلا من بينو، ومشاركة موي جوميز بدلا من مانو تريجويروس.

وكاد كافاني يسجل هدفا رائعا بالكعب لكن حارس فياريال تصدى له.

وأجرى فياريال تبديلين جديدين في الدقيقة 87 بمشاركة ألبرتو مورينو بدلا من ألفونسو بيدارازا، ومشاركة ماريو جاسبر بدلا من خوان فويث.

وسدد باو توريس كرة قوية بيسراه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع ذهبت لخارج الملعب.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتم اللجوء لشوطين إضافيين.

الأشواط الإضافية

بدأ الشوط الإضافي الأول بشكل هادئ وأطلق باكو ألكاسير تسديدة قوية مرت بعيدة عن مرمى دي خيا.

وأجرى يونايتد أولى تبديلاته في الدقيقة 100 بمشاركة فريد بدلا من ماسون جرينوود.

وفي الشوط الإضافي الثاني فشل راشفورد في السيطرة على كرة بينية طولية وسقط أرضا وأمسك حارس فياريال بالكرة.

وطلب لاعبو فياريال الحصول على ركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد فريد بعد ضرب مكتوميناي بدون كرة، لكن الحكم وتقنية الفيديو لم يحتسبا أي شيء.

وأجرى يونايتد تبديلين جديدين بمشاركة دانييل جيمس بدلا من بوجبا، وأكسيل توانزيبي بدلا من إيريك بايلي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع شارك خوان ماتا وأليكس تيلليس بدلا من مكتوميناي وبيساكا.

فيما أجرى فياريال تبديلا أخيرا بمشاركة داني رابا بدلا من إيتيان كابوي.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح فاز فياريال بنتيجة 11-10 بعدما سجل كل اللاعبين ركلاتهم إلى أن تصدى حارس الفريق الإسباني رولي لتسديدة دي خيا.