مباشر نهائي الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (0) - (1) فياريال.. جيرارد مورينو جووول
الأربعاء، 26 مايو 2021 - 20:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وفياريال التي تقام في نهائي الدوري الأوروبي في ملعب أرينا جدانسك في بولندا.
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ق30: جووول جيرارد مورينو يسجل الهدف الأول لفياريال بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ركلة حرة.
ق27: تسديدة من يريمي بينو مرت بجوار مرمى دي خيا بقليل.
ق24: تسديدة من جرينوود تصدى لها حارس فياريال بثبات.
ق22: مكتوميناي يشتت تسديدة قوية من لاعب فياريال بعد متابعته ركلة ركنية والفريق الإسباني يحصل على ركلة ركنية جديدة.
ق20: عرضية من لوك شاو لم تجد من يقابلها بتسديدة في الشباك.
ق13: تهديد أول من مانو تريجويروس لكن تسديدته ذهبت بعيدة جدا عن المرمى.
ق11: استكمال اللعب وجرينوود يحصل على ركنية بعدما شتت الدفاع عرضيته الزاحفة.
ق9: توقف اللعب لإصابة خوان فويث.
ق7: التهديد الأول من يونايتد في اللقاء بتسديدة من مكتوميناي ذهبت إلى خارج الملعب.
انطلاق المباراة.