مباشر نهائي الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (0) - (1) فياريال.. جيرارد مورينو جووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وفياريال التي تقام في نهائي الدوري الأوروبي في ملعب أرينا جدانسك في بولندا.

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ق30: جووول جيرارد مورينو يسجل الهدف الأول لفياريال بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ركلة حرة.

ق27: تسديدة من يريمي بينو مرت بجوار مرمى دي خيا بقليل.

ق24: تسديدة من جرينوود تصدى لها حارس فياريال بثبات.

ق22: مكتوميناي يشتت تسديدة قوية من لاعب فياريال بعد متابعته ركلة ركنية والفريق الإسباني يحصل على ركلة ركنية جديدة.

ق20: عرضية من لوك شاو لم تجد من يقابلها بتسديدة في الشباك.

ق13: تهديد أول من مانو تريجويروس لكن تسديدته ذهبت بعيدة جدا عن المرمى.

ق11: استكمال اللعب وجرينوود يحصل على ركنية بعدما شتت الدفاع عرضيته الزاحفة.

ق9: توقف اللعب لإصابة خوان فويث.

ق7: التهديد الأول من يونايتد في اللقاء بتسديدة من مكتوميناي ذهبت إلى خارج الملعب.

انطلاق المباراة.