مباشر في الدوري - سيراميكا (0) – (1) إنبي.. جووول دينوبيتر
الأربعاء، 26 مايو 2021 - 19:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سيراميكا كليوباترا وإنبي التي تقام في الجولة 24 من الدوري المصري.
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ق60: هدف أول لإنبي عن طريق دينوبيتر
ق49: هدف أول ضائع لسيراميكا عن طريق شادي حسين
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق25: مازال التعادل السلبي مسيطر على المباراة.
ق15: انحصار الكرة في وسط الملعب وغياب الفرص الحطيرة حتى الآن.
انطلاق المباراة
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