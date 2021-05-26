مباشر في الدوري - سيراميكا (0) – (1) إنبي.. جووول دينوبيتر

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

شادي حسين - رامي صبري - الصورة من الحسابات الرسمية لفريق سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سيراميكا كليوباترا وإنبي التي تقام في الجولة 24 من الدوري المصري.

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ق60: هدف أول لإنبي عن طريق دينوبيتر

ق49: هدف أول ضائع لسيراميكا عن طريق شادي حسين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25: مازال التعادل السلبي مسيطر على المباراة.

ق15: انحصار الكرة في وسط الملعب وغياب الفرص الحطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة

سيراميكا كليوباترا إنبي في الدوري
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