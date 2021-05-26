استراحة في الدوري - سيراميكا (0) – (0) إنبي.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 26 مايو 2021 - 19:03
كتب : FilGoal
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نهاية الشوط الأول
ق25: مازال التعادل السلبي مسيطر على المباراة.
ق15: انحصار الكرة في وسط الملعب وغياب الفرص الحطيرة حتى الآن.
انطلاق المباراة
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