استراحة في الدوري - سيراميكا (0) – (0) إنبي.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سيراميكا كليوباترا وإنبي التي تقام في الجولة 24 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية الشوط الأول

ق25: مازال التعادل السلبي مسيطر على المباراة.

ق15: انحصار الكرة في وسط الملعب وغياب الفرص الحطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة