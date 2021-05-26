شيرار يختار صلاح ضمن الفريق الأفضل بالدوري الإنجليزي

اختار آلان شيرار أسطورة نيوكاسل ومحلل رابطة الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول في الفريق الأفضل بالمسابقة لموسم 2020-2021.

وتواجد صلاح ضمن الثلاثي الأمامي الأفضل رفقة هاري كين مهاجم توتنام وفيل فودين جناح مانشستر سيتي.

في خط الوسط اختار شيرار ثنائي مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين، بالإضافة إلى برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

أما في الدفاع فاختار ثنائي يونايتد، لوك شاو وهاري ماجواير، وثنائي سيتي روبن دياز وكايل ووكر.

حارس المرمى الأفضل وفقا لشيرار هو إيمي مارتينيز حارس أستون فيلا.

واختار محلل رابطة الدوري الإنجليزي، بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي كأفضل مدرب في الموسم.

وحاول صلاح استعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، لكن اقتنصها هاري كين مهاجم توتنام بفارق هدف وحيد.

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