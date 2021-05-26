صلاح محسن: آن الأوان لـ استعادة السوبر الإفريقي.. هذا الجيل قادر على الاستمرار في حصد الألقاب

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 11:51

كتب : حسام نور الدين

صلاح محسن - الأهلي - صنداونز

يرى صلاح محسن مهاجم الأهلي أن الوقت قد حان للنادي، أن يستعيد لقب السوبر الإفريقي الذي لم يحصده منذ 2014.

وقال صلاح محسن للموقع الرسمي للأهلي: "جاهزون لمباراة السوبر الإفريقي. الجيل الحالي قادر على الاستمرار في حصد الألقاب القارية بعدما سبق له التتويج بدوري أبطال إفريقيا الذي كان غائبا عن النادي".

وأردف "دوري أبطال إفريقيا غاب عن الأهلي سبع سنوات، واستطاع الجيل الحالي أن يعيده من جديد إلى دولاب بطولات النادي، وأن يضيف النجمة التاسعة للفريق. السوبر الإفريقي غاب أيضا عن النادي، وآن الأوان لاستعادته من جديد وتحقيق اللقب السابع للنادي".

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وأكمل "أثق في الجيل الحالي من اللاعبين، وهم يؤكدون دائما أنهم رجال، وعلى قدر المسئولية، وهو ما ظهر خلال الكثير من المواقف الصعبة، وأخرها التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي صنداونز في ربع النهائي".

وشدد "نهضة بركان فريق يستحق الاحترام، والمنافسة على لقب السوبر الافريقي حق مشروع للفريقين، لكن جميع لاعبي الأهلي على درجة عالية من الاستعداد والتركيز، ولديهم إصرار قوي على تحقيق البطولة، والعودة إلى القاهرة بها".

واستدرك "سعيد بثقة الجماهير في قدراتي، وأعرف أنهم ينتظرون المزيد، وهذا ما اعتاد عليه لاعبو الفريق من الجماهير الواعية التي تدعم وتساند الفريق بأكمله، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية".

وأوضح "أركز في عملي وأسعى لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، ولا أشغل تفكيري بما يدور في مواقع التواصل، وأبذل أقصى جهد؛ من أجل تقديم الأداء الأفضل لي وللفريق وتحقيق النتائج التي تسعد جماهير النادي الوفية التي لا تتخلى عن مبدئها في الوقوف خلف الفريق ومساندته في الشدة قبل الفرح وفي جميع الأوقات الصعبة التي يحتاج فيها اللاعبون إلى الدعم الجماهيري".

وأتم "وجود الجماهير في مباراة السوبر الإفريقي أمر في غاية الأهمية بكل تأكيد، أتمنى أن يتوج الفريق بالسوبر في وجودهم والاحتفال معهم باللقب في ملعب المباراة".

ويواجه الأهلي نهضة بركان المغربي في مباراة يوم الجمعة المقبل.

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز.

أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014.

ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة.

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