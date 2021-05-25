مباشر في الدوري – وادي دجلة (0) - (0) طلائع الجيش.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 18:39

كتب : FilGoal

وادي دجلة - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي وادي دجلة وطلائع الجيش التي تقام في الجولة 24 من الدوري المصري في استاد الأهلي WE السلام.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق35: هجمة رائعة لطلائع الجيش بعد تبادل سريع للكرة انتهى بتسديدة من قدم محمد ناصف اليمنى لتذهب إلى خارج الملعب.

ق18: هدوء في مجريات المباراة.

ق9: خطأ من محمد بسام في تمرير الكرة ولكن جورجينيو لم يستغل الأمر جيدا وسدد الكرة وتصدى لها حارس الطلائع.

انطلاق المباراة.

وادي دجلة طلائع الجيش في الدوري
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