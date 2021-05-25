جينارو جاتوزو مديرا فنيا لـ فيورنيتنا

الثلاثاء، 25 مايو 2021 - 16:57

كتب : إسلام أحمد

جاتوزو - نابولي

أعلن نادي فورنتينا الإيطالي تعيين جينارو جاتوزو مديرا فنيا بدءا من الأول من يوليو 2021.

ولم يعلن النادي في بيانه الذي نُشر على الموقع الرسمي مدة العقد المبرم بين الطرفين.

يأتي ذلك بعد 48 ساعة فقط من إقالة جاتوزو من تدريب نابولي عقب فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

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وستكون تلك التجربة الثالثة لرينو في الدوري الإيطالي بعد ميلان ونابولي، وكلا التجربتين رحل عقب فشله في التأهل لدوري الأبطال بالجولة الأخيرة.

وقاد رينو ميلان في 82 مباراة فاز في 40 مباراة وتعادل في 22 وخسر 20.

فيما قاد نابولي في 81 مباراة فاز في 47 مباراة وتعادل في 12 وخسر 22.

وكان المدرب الإيطالي البالغ 42 عاما قد ارتبط بتدريب يوفنتوس ولاتسيو وفقا لتقارير سابقة. (طالع التفاصيل)

وعانى فيورنتينا من تخبط الموسم الماضي، إذ بدأ الموسم بجوسيبي ياكيني مديرا فنيا ثم خلفه تشيرازي برانديلي، وعاد ياكيني مرة أخرى ليُنهى الموسم.

وأنهى الفريق البنفسجي الموسم المنصرم في المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

جينارو جاتوزو فيورنتينا الدوري الإيطالي
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