مباشر سلة إفريقيا - الزمالك (56) (30) المجمع البترولي الجزائري.. الفترة الثالثة

يلتقي الزمالك بـ المجمع البترولي الجزائري بالمباراة المؤجلة من الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة لبطولة إفريقيا لكرة السلة تحت رعاية NBA.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة.

للتعرف على موقف الزمالك انتقل إلى أسفل.

------

الزمالك x المجمع البترولي

بداية الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الزمالك 54-27

متبقي 6:40 دقيقة من الفترة الثانية: الزمالك 42-22 المجمع البترولي

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الزمالك 37-16

متبقي 7:23 دقيقة من الفترة الأولى: الزمالك 11:2 المجمع البترولي، ووقت مستقطع للفريق الجزائري

بداية المباراة والفترة الأولى

بداية المباراة بعد قليل

------

موقف الزمالك:

*المباراة مؤجلة من الجولة الثانية بسبب عزل بعثة الزمالك وقتها لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا لأفراده والتي جاءت سلبية.

*الزمالك تأهل إلى الدور الثاني بالفعل بعد فوزه بمباراتي فيروفياريو دي مابوتو الموزمبيقي ودوان السنغالي.

*المجمع البترولي ودع المنافسات بعد هزيمته في المباراتين أمام نفس الفريقين.

*وضمن الزمالك صدارة المجموعة بالفعل، إذ يرفع الفوز رصيده إلى 6 نقاط، فيما يحصل على نقطة حال خسارته ليصير 5 نقاط ويتساوى مع فيروفياريو المتصدر الحالي، وقتها سيتفوق الزمالك في المواجهات المباشرة ويمر على رأس المجموعة الثالثة.