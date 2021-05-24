البنزرتي: الترجي أفضل من الأهلي حاليا.. أفضل مواجهته لـ الوداد في النهائي

الاثنين، 24 مايو 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

البنزرتي

البنزرتي

يرى فوزي البنزرتي، المدير الفني للوداد المغربي، أن الترجي التونسي أفضل من منافسه في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأهلي.

المدرب التونسي الخبير قال لـ إذاعة موزاييك إف إم: "الأهلي لم يكن مقنعا في أدائه خلال المواجهة التي جمعته بصنداونز في ذهاب ربع النهائي. النتائج لا تعكس مردوده".

واستدرك "الأهلي يبقى فريقا كبيرا لكن الترجي قادر على حسم الترشح إلى الدور النهائي. الأهلي ليس في أفضل حالاته رغم النتائج التي يحققها".

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وشدد "أفضل مواجهة الترجي في النهائي. أحب دائما مواجهة الفرق التونسية".

وأكمل "أزمة نهائي رادس الشهيرة في 2019 انتهت. علينا نسيانها. الترجي والوداد فريقان كبيران وعليهما نسيان ما حدث".

وكان إياب نهائي 2019 قد شهد أحداثا مؤسفة، بعدما لم تعمل تقنية الفيديو بعد هدف لوليد الكرتي لاعب الوداد، كان كفيلا بمنح البطولة للمغاربة، لكن المباراة لم تُستكمل وفاز الترجي باللقب.

ويقابل الوداد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نصف النهائي الآخر للبطولة.

الأهلي الترجي الوداد في إفريقيا فوزي البنزرتي
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