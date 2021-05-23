مباشر في فرنسا - بريست (0) (2) سان جيرمان.. أنجيه (1) (2) ليل

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لمباريات الجولة الأخيرة للدوري الفرنسي والتي ستحسم مصير اللقب.

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بريست (0) (2) باريس سان جيرمان

ق.75 إيكاردي يهدر انفرادا صريحا بعد دخوله

ق.71 جووووووووول مبابي يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة جميلة من نيمار

ق.69 تصدٍ جديد من نافاس أمام هجمات أنجيه الخطيرة

ق.66 نافاس ينقذ انفرادا أمام أنجيه

ق.59 دي ماريا ينفذ ركلة حرة مميزة لكنها تجاور القائم بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.37 جوووووووووول دي ماريا يسجل من ركلة ركنية بعد أن اصطدمت الكرة بالحائط البشري أمامه وسكنت الشباك مباشرةً

ق.31 تهديد أول من أنجيه لكن كيلور نافاس يتدخل بثبات

ق.26 تسديدة من نيمار تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركلة ركنية

ق.19 نيمار يهدر ركلة جزاء بغرابة بعد أن أخذ وقتا طويلا في تنفيذها

ق.18 ركلة جزاء لـ باريس سان جيرمان بعد عرقلة في حق دي ماريا

بداية المباراة

انطلاق المباراة في التاسعة مساءً

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أنجيه (1) (2) ليل

ق.+92 جوووووووول هدف متأخر للغاية لـ آنجيه بواسطة أنجيلو فولجيني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+46 جووووووووول بوراك يلماز يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق.10 جووووووووووول ليل يسجل الهدف الأول بواسطة جوناثان ديفيد

بداية المباراة

انطلاق المباراة في التاسعة مساءً

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حسابات التتويج:

الترتيب:

1- ليل (80 نقطة)

2- باريس سان جيرمان (79 نقطة)

**في حال تساوي الفريقين في النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف

فارق الأهداف الحالي:

باريس سان جيرمان +56

ليل +40

*ليل يكفيه الفوز على أنجيه ليحصد اللقب.

*ليل يمكنه أن يتعادل ويحصد اللقب لو تعادل سان جيرمان أو خسر أمام بريست.

*ليل يمكنه أن يخسر ويحصد اللقب لو خسر سان جيرمان.

*سان جيرمان يحتاج إلى الفوز مع تعادل أو خسارة ليل.

*سان جيرمان يمكنه أن يتعادل ويحصد اللقب لو خسر ليل.