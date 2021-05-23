مباشر في فرنسا - بريست ضد سان جيرمان.. أنجيه ضد ليل

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لمباريات الجولة الأخيرة للدوري الفرنسي والتي ستحسم مصير اللقب.

لمتابعة نتيجة مباراة أنجيه وليل اضغط هــــنـــــا

لمتابعة نتيجة مباراة ريمس وباريس سان جيرمان اضغط هــــنـــــا

للاطلاع على حسابات التتويج انتقل إلى أسفل.

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بريست x باريس سان جيرمان

انطلاق المباراة في التاسعة مساءً

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أنجيه x ليل

انطلاق المباراة في التاسعة مساءً

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حسابات التتويج:

الترتيب:

1- ليل (80 نقطة)

2- باريس سان جيرمان (79 نقطة)

**في حال تساوي الفريقين في النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف

فارق الأهداف الحالي:

باريس سان جيرمان +56

ليل +40

*ليل يكفيه الفوز على أنجيه ليحصد اللقب.

*ليل يمكنه أن يتعادل ويحصد اللقب لو تعادل سان جيرمان أو خسر أمام ريمس.

*ليل يمكنه أن يخسر ويحصد اللقب لو خسر سان جيرمان.

*سان جيرمان يحتاج إلى الفوز مع تعادل أو خسارة ليل.

*سان جيرمان يمكنه أن يتعادل ويحصد اللقب لو خسر ليل.