مباشر صراع الأبطال – بولونيا (0)-(1) يوفنتوس.. أتالانتا (0)-(0) ميلان ونابولي (0)-(0) فيرونا

الأحد، 23 مايو 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - نابولي - الدوري الإيطالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، والصراع على مقاعد التأهل لدوري أبطال أوروبا.

الترتيب الحالي:

2-أتالانتا: 79 نقطة.

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3-يوفنتوس: 78 نقطة.

4-ميلان: 77 نقطة.

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5-نابولي: 77 نقطة.

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بولونيا ضد يوفنتوس (0-1)

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ق. 6 جووول أووول لـ يوفنتوس. كولوسيفسكي يلحق الكرة قبل الخروج ويرسل عرضية أرضية إلى ألفارو موراتا الذي اسمتلم وسدد في العارضة، ليتابعها فيديريكو كييزا في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

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أتالانتا ضد ميلان (0-0)

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بداية المباراة

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نابولي ضد هيلاس فيرونا (0-0)

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بداية المباراة

في إيطاليا يوفنتوس نابولي ميلان
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