مباشر صراع الأبطال – ليفربول (2)-(0) كريستال بالاس.. تشيلسي (1)-(2) أستون فيلا.. آمال ليستر تنتهي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

الترتيب الحالي حسب النتائج الجارية:

3-ليفربول: 69 نقطة.

4--تشيلسي: 67 نقطة.

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5-ليستر سيتي: 66 نقطة.

ليفربول ضد كريستال بالاس (2-0)

ق. 79 صلاح ينفرد لكن يسدد خارج المرمى ويهدر الثالث.

ق. 76 جيمس ميلنر يشارك بدلا من جورجينو فينالدوم.

ق. 73 جووول ثاااني.. انطلاقة رائعة من محمد صلاح ثم تمريرة إلى فيرمينو الذي أعادها إلى صلاح والذي مرر إلى ساديو ماني ليسدد ويسجل الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 جووول أول لليفربول. ركنية تمر من الجميع ويلمسها ويليامز ثم يكملها ماني في المرمى مسجلا الأول.

ق. 31 مرتدة لليفربول تبدأ من صلاح وتنتهي عند ماني الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 29 ناثان فيليبس يتلقى العلاج بعد جرح قطعي في الرأس.

ق. 20 تصويبة أولى من صلاح لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 13 أندروس تاونسند ينفرد تماااما بالمرمى ويسدد بجانب القائم.

ق. 5 مخالفة ينفذها أندروس تاونسند مباشرة وأليسون يتألق مجددا ويتصدى لها.

ق. 3 ويلفريد زاها يتوغل وينفرد ويسدد، لكن أليسون يتالق وينقذ الكرة.

بداية المباراة

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أستون فيلا ضد تشيلسي (2-1)

ق. 69 جووول أووول لـ تشيلسي بعد عرضية، قابلها بن شيلويل بلمسة في المرمى تصدى لها إيميليانو مارتينيز من داخل المرمى.

ق. 51 جووول أنور الغازي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 51 ركلة جزاااء لـ أستون فيلا.

تبديل اضطراري مع بداية الشوط الثاني بدخول كيبا بدلا من إدوارد مندي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 جووول أووول لـ أستون فيلا. ركنية قابلها بيرتراند تراوري بتصويبة قوية في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

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ليستر سيتي ضد توتنام (2-3)

ق. 86 جووول ثاااالث عن طريق جاريث بيل. هاري كين انفرد ومرر إلى جاريث بيل ليسجل في المرمى.

ق. 77 جوووول التعاااد لـ توتنام. ركنية سجلها كاسبر شمايكل بالخطأ في مرماه.

ق. 49 جووول جيمي فاردي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 47 ركلة جزاء لليستر سيتي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 جووول التعااادل لـ توتنام.. عرضية من سون هيونج مين، يسجلها هاري كين في المرمى ببراعة.

ق. 17 جوووول أووول لـ ليستر سيتي. جيمي فاردي يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 16 ركلة جزاااء لـ ليستر سيتي.

بداية المباراة

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