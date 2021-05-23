مباشر صراع الأبطال – ليفربول (1)-(0) كريستال بالاس.. تشيلسي (0)-(0) أستون فيلا..جوول في أنفيلد

الأحد، 23 مايو 2021 - 16:42

كتب : FilGoal

صلاح وماني وفيرمينو وفينالدوم - ليفربول - نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

الترتيب الحالي حسب النتائج الجارية:

3-ليفربول: 69 نقطة

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4-ليستر سيتي: 69 نقطة.

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5--تشيلسي: 68 نقطة.

ليفربول ضد كريستال بالاس (1-0)

ق. 35 جووول أول لليفربول. ركنية تمر من الجميع ويلمسها ويليامز ثم يكملها ماني في المرمى مسجلا الأول.

ق. 31 مرتدة لليفربول تبدأ من صلاح وتنتهي عند ماني الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 29 ناثان فيليبس يتلقى العلاج بعد جرح قطعي في الرأس.

ق. 20 تصويبة أولى من صلاح لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 13 أندروس تاونسند ينفرد تماااما بالمرمى ويسدد بجانب القائم.

ق. 5 مخالفة ينفذها أندروس تاونسند مباشرة وأليسون يتألق مجددا ويتصدى لها.

ق. 3 ويلفريد زاها يتوغل وينفرد ويسدد، لكن أليسون يتالق وينقذ الكرة.

بداية المباراة

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أستون فيلا ضد تشيلسي (0-0)

بداية المباراة

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ليستر سيتي ضد توتنام (1-0)

ق. 17 جوووول أووول لـ ليستر سيتي. جيمي فاردي يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 16 ركلة جزاااء لـ ليستر سيتي.

بداية المباراة

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في إنجلترا ليفربول تشيلسي ليستر سيتي
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