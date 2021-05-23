الاتحاد الجنوب إفريقي: لن نتسامح مع من أهان موسيماني

أصدر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم بيانا توعد فيه من أهان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأشد العقوبات.

واعترض جمهور ماميلودي صنداونز حافلة الأهلي قبل لقاء الفريقين السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونشرت زوجة موسيماني، فيديو لجماهير صنداونز وهي تسب المدير الفني للأهلي.

وأفاد الاتحاد الجنوب إفريقي في بيان: "ندين بشدة ما تعرض له مدرب ماميلودي صنداونز السابق بيتسو موسيماني من قبل بعض جماهير النادي يوم السبت في ملعب لوكاس موريبي".

وقال تيبوجو موتلانثي رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي: "هؤلاء الأفراد لم يهنوا موسيماني فحسب، بل أفسدوا سمعة البلاد، وباعتبارنا السلطة الأعلى في كرة القدم بجنوب إفريقيا فإننا لن ندخر جهدا في التعرف على هؤلاء الجناة وفرض أقسى العقوبات عليهم".

وأضاف "لقد طلبنا تقريرا عاجلا من الأمن والشرطة في الملعب وسننتظر أيضًا تقريرا من نادي صنداونز. إننا نتعامل مع هذا الأمر بما يستحقه من سرعة وجدية".

وأتم "لا يمكننا أن نتسامح في ما حدث مع موسيماني فهو سفيرنا الذي نفخر به، ما فعله هؤلاء الأشخاص يحتاج إلى إدانة من قبل المجتمع المتحضر".

من جهته، أصدر نادي صنداونز الجنوب إفريقي قبل ساعات بيانا رسميا يعتذر فيه للأهلي، عما حدث قبل مباراتهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بيان صنداونز الرسمي: "تابع النادي سلوك بعض مشجعيه قبل مباراته ضد الأهلي، وهو سلوك غير مقبول ولا يعكس النزاهة والاحترام والتآخي والقيم التي نطبقها".

وأردف "تلقينا شكاوى من المشجعين بشأن بعض السلوكيات والإهانات، ولكن جمهور صنداونز تحت كل الظروف، لا يجب عليه إظهار عدم الاحترام أو الإهانات أو يتعامل بالسلوك الذي حدث، وعليه أن يظل دائما مطبقا لقيم ومبادئ النادي".

وشدد "ولذلك، نود الاعتذار للأهلي وكل من يرتبط بالنادي".

وكشف "سنفتح تحقيقا وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد المشجعين ذوي السلوك الذي لا يتماثل مع قيمنا".

وأتم "نحن ملتزمون بالحفاظ على العلاقات الجيدة والاحترام المتبادل بين قائدي الناديين، وكل ذوي المصلحة المشتركة".

يذكر أن موسيماني أشرف على تدريب صنداونز لسبع سنوات وقادهم للظفر بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي في عام 2016.

وتعادل الأهلي مع صنداونز إيجابيا بهدف لمثله ليضمن التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، ويواجه الترجي التونسي.

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