مباشر في إفريقيا - الوداد (0) - (0) مولودية الجزائر.. ضغط مغربي مستمر
السبت، 22 مايو 2021 - 17:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد المغربي ومولودية الجزائر.
وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 في الجزائر.
ويواجه الفائز من المباراة، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نصف النهائي.
طالع تشكيل الفريقين وتغطية للمباراة من هنا.
ق50: أيوب الكعبي يهدر انفرادا كاملا بمرمى المولودية بعد خطأ دفاعي قاتل.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: الكعبي يهدر فرصة المباراة. تسديدة قوية من الكرتي في العارضة تعود للكعبي أمام المرمى الخالي من حارسه لكن رأسيته الضعيفة تسمح للحارس بالعودة والإمساك بالكرة.
ق38: ركلة حرة خطيرة للمولودية. رأسية حشود تمنعها رأسية العملود مدافع الوداد من دخول المرمى.
ق20: ضغط مستمر من عناصر الوداد، بغية إحراز هدف ضمان التأهل
انطلاق المباراة