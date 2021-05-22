مباشر يوم الحسم - بلد الوليد (1) (0) أتليتكو.. ريال مدريد (0) (1) فياريال

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لمباريات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني والتي تحدد هوية البطل.

أتليتكو مدريد يحل ضيفا على ريال بلد الوليد في ملعب خوسيه زوريا، ويمكنك متابعة أحداث المباراة من هـــــنـــــا

وريال مدريد يستقبل نظيره فياريال في ملعب ألفريدو دي ستيفانو ويمكنك متابعة أحداث المباراة من هـــــنـــــا

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بلد الوليد (1) (0) أتليتكو مدريد

ق.46 يانكو ينقذ هدفا مؤكدا أمام أتليتكو مدريد بعد رأسية سواريز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.38 أوووه رأسية من فايسمان يمسكها أوبلاك

ق.32 سواريز يهدر فرصة حطيرة بالمرمى بتسديدة يسارية تجاور القائم

ق.27 رأسية من فيليبي يمسكها ماسيب ويمنع الخطر

ق.27 عرضية خطيرة من تريبيير يخرجها الياميق وكاد أن يسجل بالخطأ في مرماه!

ق.18 جوووووووووووول أول لـ بلد الوليد بواسطة أوسكار بلانو

ق.11 انطلاقة عنترية من توني فيا وتسديدة يتعامل معها أوبلاك بثبات ويمنع الخطر

بداية المباراة

بداية المباراة في السادسة مساءً

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ريال مدريد (0) (1) فياريال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 ركنية من مودريتش يقابلها كاسيميرو برأسية لكنها تستقر سهلة بين قفازي روي

ق.35 أووووه مودريتش يهدر أول فرصة خطيرة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تجاور القائم

ق.24 عرضية من مودريتش ورأسية من أسينسيو تعلو العارضة

ق.20 جوووووووووووووول جيريمي بينو يسجل الهدف الأول لـ فياريال

ق.14 لا فرص حقيقية حتى اللحظة في اللقاء

بداية المباراة

بداية المباراة في السادسة مساءً

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حسابات التتويج:

*أتليتكو مدريد يتصدر الدوري برصيد 83 نقطة، ومن خلفه ريال مدريد بـ81 نقطة.

*أتليتكو مدريد يكفيه الفوز بأي نتيجة حتى يحصد اللقب بغض النظر عن نتيجة مباراة ريال مدريد.

*أتليتكو مدريد يمكنه التعادل أو الخسارة ويحصد اللقب لو تعادل أو خسر ريال مدريد أمام فياريال.

*ريال مدريد يحتاج إلى الفوز فقط + خسارة أو تعادل أتليتكو مدريد أمام بلد الوليد.