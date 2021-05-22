وائل جمعة: موسيماني تعامل مع صنداونز بذكاء.. مباريات تُكسب ولا تُلعب

السبت، 22 مايو 2021 - 17:15

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي

أشاد وائل جمعة مدافع الأهلي السابق ببيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بعد تجاوز عقب ماميلودي صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي إيجابيا بهدف لمثله مع صنداونز اليوم السبت في ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع النهائي بعد الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وتحدث وائل جمعة في تحليله للمباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "هناك مباريات تُكسب ولا تُلعب".

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وواصل "موسيماني تعامل مع المباراة اليوم مثل الذهاب بشكل جيد، الأهلي لم يكن مضغوطا أو يظهر عليه الاستعجال ولم يعتمد على الكرات الطويلة بل الكرات القصيرة".

وأكمل "لقد توقع موسيماني طريقة لعب صنداونز واختار الطريقة المناسبة، نعم محب الكرة لا يحب تلك الطريقة، لكنها المناسبة".

وأتم "هو لا يلجأ لأساليب غير لعب الكرة، الكل لعب بروح وتركيز وأحييهم جميعا، نعم لم نكن أفضل من الناحية الكروية لكن من حيث الروح والاستبسال كانوا رائعين".

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الترجي وشباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي.

الأهلي في إفريقيا صنداونز موسيماني
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