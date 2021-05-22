من كان يضرب لصنداونز لا يسلمون من ضرباته.. موسيماني يحلق بالأهلي إلى نصف نهائي إفريقيا

صنع لهم مجدا كبيرا وقادهم للفوز بأول لقب في تاريخهم في دوري أبطال إفريقيا والآن ها هو يقصيهم من البطولة ذاتها.

بيتسو موسيماني يحلق بالأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بإقصاء فريقه السابق ماميلودي صنداونز.

وتعادل الأهلي مع مضيفه صنداونز اليوم السبت إيجابيا بهدف لمثله في ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع النهائي.

وكان الأهلي فاز ذهابا في مصر بهدفين دون رد، ليتأهل بالفوز في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدف.

افتتح ياسر إبراهيم أهداف المباراة في الدقيقة 11.

وأدرك موسى موسى ليبوسا التعادل في الدقيقة 30.

وبذلك ينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الترجي التونسي أو شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي.

وأصبح ذلك التأهل لنصف النهائي هو رقم 17 في تاريخ الأهلي وتوج بالبطولات تسع مرات من قبل في رقم تاريخي.

الركنيات تحسم الشوط الأول

بدأ اللقاء بشكل سريع من قبل صنداونز وشتت محمد هاني هجمة أولى سريعة في الثواني الأولى وبعد ذلك هدأ اللقاء قليلا.

وكما كان متوقعا سيطر صنداونز على الكرة وسط تكتل دفاعي قوي من الأهلي.

وأرسل محمد هاني تمريرة طولية وخرج دينيس أونيانجو من مرماه وكاد موسى ليبوسا يسجل في مرماه بعدما اعترض الكرة برأسه وكاد يسجل بالخطأ في فريقه ولكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

ومن الركلة الركنية في الدقيقة 11 أرسل أيمن أشرف عرضية قابلها عمرو السولية بتمريرة رأسية وفشل دفاع صنداونز في تشتيتها واستغل ياسر إبراهيم الأمر وحول الكرة بصدره في الشباك ليعلن عن تقدم الأهلي.

وجاء التهديد الأول الحقيقي من صنداونز في الدقيقة 20 بتسديدة من سيفيسيهلي مخيزي مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

وأرسل صلاح محسن عرضية ذهبت تجاه المرمى حولها أونيانجو لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وسدد بيتر شالوليلي كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في ياسر إبراهيم وذهبت لركلة ركنية.

ومن الركلة الركنية المرسلة من الناحية اليسرى حولها موسى ليبوسا برأسية قوية في الشباك ليعلن تعادل صنداونز.

وسدد أفشة كرة قوية لكنها ذهبت خارج الملعب.

ضغط صنداونز بقوة عقب التعادل وأطلق زواني تسديدة قوية للغاية مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

واحتسب الحكم دقيقة أولى وقت بدل من الضائع لم يحدث فيها جديد.

هدف غير محتسب لصنداونز

بدأ الشوط الثاني بضغط قوي من صنداونز وأرسل لاعبه عرضية شتتها رامي ربيعة بنجاح.

وأطلق موديبا تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء من ركلة حرة ذهبت لخارج الملعب.

وكاد صنداونز يسجل هدفا ثانيا برأسية من بيتر شالوليلي تألق أمامها محمد الشناوي وأبعدها عن مرماه قبل أن تعبر الخط.

وأجرى صنداونز تبديلين بمشاركة خوليسو مودو وماوريسيو أفونسو بدلا من مورينا وسيرينو.

وفي الوقت ذاته شارك طاهر محمد طاهر بدلا من صلاح محسن في الدقيقة 59.

وأجرى صنداونز تبديلا جديدا بمشاركة كيريت إيراسموس بدلا من زواني.

وكاد إيراسموس يسجل هدفا فور مشاركته لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء تألق أمامها بدر بانون ووضع قدمه ليحولها إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.

وفي الدقيقة 70 سجل إيراسموس هدفا ثانيا لصنداونز ألغاه الحكم بداعي وجود لمسة يد على لاعب الفريق الجنوب إفريقي.

وعقب دقيقة شارك جونيور أجايي بدلا من محمد شريف، وبعد ذلك بخمس دقائق دفع بيتسو موسيماني بحسين الشحات بدلا من أفشة، وفي الوقت ذاته شارك ليل لاكاي بدلا من موديبا.

وأطلق لاعب صنداونز لاكاي تسديدة قوية مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

وانطق أليو ديانج في هجمة مرتدة سريعة وأرسل عرضية وتمت عرقلته وطالب باحتساب ركلة جزاء لكن لم يتم احتساب أي شيء.

وتألق محمد الشناوي في الدقيقة 83 وحرم صنداونز من هدف محقق بعد جملة سريعة وحول تسديدة موتوبا لركلة ركنية مرت دون خطورة.

لم يحدث جديد في الدقائق المتبقية واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع وضح خلالها استسلام صنداونز لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.