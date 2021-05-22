محمود صابر: نضع لمواجهة إنيمبا ألف اعتبار.. ولا يمكننا التهاون

السبت، 22 مايو 2021 - 15:07

كتب : FilGoal

محمود صابر - بيراميدز

شدد محمود صابر لاعب بيراميدز على ضرورة عدم التهاون أمام إنيمبا في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وفاز بيراميدز بنتيجة 4-1 ذهابا على ملعب الدفاع الجوي ووضع قدما في نصف النهائي.

وقال صابر في المؤتمر الصحفي: "نضع للمباراة ألف اعتبار خاصة وأنها أمام فريق كبير صاحب خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية وسبق له التتويج مرتين بدوري الأبطال".

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وأردف "لا يمكن أن نتعامل مع المباراة بتهاون خاصة بعد الفوز الكبير في الذهاب برباعية حيث أن كرة القدم بها كل شيء وكرة القدم تحمل المفاجأت دائما".

وتابع "نمتلك لاعبين على أعلى مستوى وأصحاب خبرات كبيرة في البطولات القارية وبإمكانهم التعامل مع الأمور".

وأضاف "اللعب على النجيل الصناعي يجعل الأمور صعبة خاصة وأن الكرة ستكون سريعة أكثر من اللازم كما أن الحرارة والرطوبة ستجعل الأمور أكثر صعوبة".

وأتم "بيراميدز بإمكانه التعامل مع الوضع بفضل الخبرات التي يمتلكها والرغبة في التأهل لنصف النهائي والفوز بلقب البطولة القارية بعد الوصول للنهائي في النسخة الماضية".

ويكفي بيراميدز الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين ليصل إلى المربع الذهبي للبطولة للموسم الثاني على التوالي.

الكونفدرالية محمود صابر بيراميدز
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