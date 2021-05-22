مباشر في إفريقيا – صنداونز (1) - (1) الأهلي.. إلغاء هدف لأصحاب الأرض ومشاركة أجايي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ماميلودي صنداونز والأهلي التي تقام في ملعب لوكاس موريبي في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز ذهابا في مصر بهدفين مقابل لا شيء.

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ق78: تسديدة قوية من صنداونز ذهبت لخارج الملعب.

ق76: حسين الشحات يشارك بدلا من أفشة.

ق71: مشاركة أجايي في ثاني تبديلات الأهلي بدلا من محمد شريف.

ق70: هدف غير محتسب لصنداونز بداعي وجود لمسة يد على كيريت إيراسموس.

ق67: بدر بانون يتألق أمام تسديدة من أفونسو داخل منطقة الجزاء ووضع قدمه أمامه لتذهب إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق65: تبديل لصنداونز بمشاركة كيريت إيراسموس بدلا من زواني.

ق59: تبديل أول للأهلي بمشاركة طاهر محمد طاهر بدلا من صلاح محسن.

ق54: تبديلان لصنداونز بمشاركة خوليسو مودو وماوريسيو أفونسو بدلا من مورينا وسيرينو.

ق54: فرصة خطيرة لصنداونز برأسية من بيتر شالوليلي تصدى لها الشناوي

ق51: موديبا أطلق تسديدة بعيدة خارج الملعب من ركلة حرة خطيرة كانت أمام منطقة جزاء الأهلي.

ق46: ربيعة شتت عرضية متقنة لصندوانز بنجاح.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق37: هجمة خطيرة لصنداونز أنهاها زواني بتسديدة مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

ق31: تسديدة قوية من أفشة مرت أعلى مرمى صنداونز.

ق30: هدف التعادل لصنداونز برأسية من ركلة ركنية عن طريق موسى ليبوسا.

ق29: تسديدة من بيتر شالوليلي ارتطمت في ياسر إبراهيم وذهبت لركلة ركنية.

ق25: عرضية من صلاح محسن ذهبت تجاه المرمى مباشرة وحولها أونيانجو لركلة ركنية.

ق20: التهديد الأول من صنداونز بتسديدة من سيفيسيهلي مخيزي مرت بجوار مرمى الشناوي بقليل.

ق11: ركلة ركنية للأهلي من الناحية اليمنى أرسلها أيمن أشرف وفشل دفاع صنداونز في تشتيتها ومررها السولية برأسه ليستغل ياسر إبراهيم الأمر وينقض على الكرة بصدره في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للأهلي.

ق11: جوووووووووووووووول ياسر إبراهيم يسجل الهدف الأول للأهلي.

ق10: كرة بينية طولية من محمد هاني وخرج أونيانجو من مرماه ولكن موسى ليبوسا شتتها بطريقة خاطئة ومرت الكرة بجوار المرمى بقليل ليحصل الأهلي على ركلة ركنية بعدما كاد يسجل بالخطأ في فريقه.

ق5: ضغط واستحواذ على الكرة من صنداونز وتكتل دفاعي للأهلي وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة.