مباشر في إفريقيا – صنداونز (0) - (1) الأهلي.. ياسر إبراهيم جووووووووول

السبت، 22 مايو 2021 - 14:43

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ماميلودي صنداونز والأهلي التي تقام في ملعب لوكاس موريبي في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز ذهابا في مصر بهدفين مقابل لا شيء.

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ق11: ركلة ركنية للأهلي من الناحية اليمنى أرسلها أيمن أشرف وفشل دفاع صنداونز في تشتيتها بشكل جيد ليستغل ياسر إبراهيم الأمر وينقض على الكرة برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للأهلي.

ق10: جوووووووووووووووول ياسر إبراهيم يسجل الهدف الأول للأهلي.

ق5: ضغط واستحواذ على الكرة من صنداونز وتكتل دفاعي للأهلي وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة.

الأهلي صنداونز في إفريقيا
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