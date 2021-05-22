مدرب صنداونز: واثق ومتفائل للغاية.. في نهاية اليوم سنحقق النتيجة التي نريدها

السبت، 22 مايو 2021 - 12:23

كتب : FilGoal

مانكوبا منجكيثي - صنداونز

أبدى مانكوبا مانجيثي المدير الفني لـ صنداونز تفاؤله بالتفوق على الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وخطف بطاقة التأهل.

وتفوق الأهلي بثنائية نظيفة ذهابا الأسبوع الماضي، ويتبقى الإياب لمعرفة هوية المتأهل.

وقال مانجيثي في تصريحات نقلها موقع "Kick Off" الجنوب إفريقي قبل مباراة الإياب: "لدينا مسؤولية أكبر للتأكد من أننا في نهاية اليوم سنحقق النتيجة التي نريدها".

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وأضاف "أنا واثق ومتفائل للغاية من أننا إذا حافظنا على تركيزنا وقمنا بتحسين نوع الأخطاء التي ارتكبناها -نحن لا نرتكب هذه الأخطاء عادة- وإذا لم نرتكب هذه الأخطاء، فسنفوز بالمباريات".

وأردف "ما زلت متحمسا للطريقة التي لعب بها الفريق في القاهرة لأنني لا أعتقد أننا قدمنا مثل هذا الأداء بعيدا عن الوطن، ومن المؤسف أن نستقبل مثل تلك الأنواع من الأهداف التي سكنت شباكنا".

وأتم "لأنه في رأيي لا يمكنك الاستحواذ على الكرة في القاهرة إذا لم تلعب بشكل جيد".

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد من أجل التأهل للمربع الذهبي.

وسيخوض الفائز مواجهة نصف النهائي أمام الفائز من مباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

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