إنفانتينو عن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين: "اقتراح بليغ ومٌفصل"

وعد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدراسة المشروع المقدم لإقامة نهائيات كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم، قدم اقتراحا لإقامة كأس العالم كل عامين. اقتراح قوبل بدعم دولي كبير، إذ صوت 166 اتحادا لصالحه، مقابل رفض 22 صوتا خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ71 لـFIFA اليوم الجمعة. (طالع التفاصيل)

إنفانتينو علق على المقترح في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بواسطة الفيديو بكلمة مقتضبة "اقتراح بليغ ومٌفصل".

إجابة رئيس الاتحاد الدولي لم تكف الصحفيين، والذين سألوه مجددا عن المقترح بعد نهاية الجمعية العمومية.

وقال إنفانينو في تصريحات للصحفيين بعد نهاية الجمعية العمومية: "رأيي لا يهم حاليا بخصوص الفكرة، بل ما ستتوصل له الدراسات التي ستٌجرى حول المقترح".

وأضاف "علينا دراسة هذا المقترح بفكر منفتح. نحن نعرف قيمة كأس العالم، صدقوني، نحن نعرف أيضًا التأثير الذي يمكن أن يحدثه كأس العالم".

من جانب آخر، تساءل إنفانتينو عن إن كان النظام الحالي من التصفيات المنتظمة على مدار عام قبل البطولة القارية وكأس العالم هو أفضل نموذج.

وفي هذا الصدد قال إنفانتينو "هل نعتقد حقًا أن هذه هي الطريقة الصحيحة لخدمة كرة القدم؟ عندما نسمع المشجعين يقولون إنهم يريدون المزيد من المباريات القوية، وتقليل المباريات ضعيفة المستوى. يجب أخذ كل هذه النقاط في الاعتبار".

وأتم "سنناقش الأمر ونحلله، لكننا في جميع المناقشات سنضع العنصر الرياضي كأولوية وليس العنصر التجاري. أعلم أن إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة، لا يعني مضاعفة الإيرادات".

وستقام النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم خلال العام المقبل 2022 في قطر، كأول دولة عربية تستضيف البطولة الأكبر لكرة القدم.