جوارديولا يصف أجويرو بـ "الأسد الذي يقتل خصومه".. ويرفض الحديث عن كين

الجمعة، 21 مايو 2021 - 22:43

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو

انهال بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بالمديح على مهاجمه سيرخيو أجويرو، ورفض الحديث عن إمكانية ضم هاري كين مهاجم توتنام.

وستكون مواجهة هي الأخير لأجويرو الهداف التاريخي لـ سيتي برصيد 258 هدفا، إذ يقترب من الانتقال لبرشلونة في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية مشيدا بأجويرو: "أن تصبح أسطورة هذا ما فعله، أن تأتي لتلك البلاد والتي من الصعب تسجيل الأهداف بها وفعل ما فعله في كل هذه السنوات فأنه أمر رائع".

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وأضاف "جودة اللاعب تظهر في أرقامه وأداءه وألقابه، وأداء أجويرو عندما يكون لائقا رائع".

وأكمل "لا أتخيل كم كان سيسجل إذا كان لائقا مثلما كان الموسم الماضي، عندما يكون لائقا ويكون مثل أسد في الغابة يتخذ الخطوة لقتل خصومه".

وأردف "أفضل جودة لأجويرو هي حسه الفريد على المرمى، عندما يكون بحالة جيدة يستطيع فعل ما يريد، أنا متأكد أن الـ 10 آلاف مشجع في الملعب سيريدون تحيته وكذلك كل المشجعين في العالم".

وواصل "تدرب اليوم وأمس قليلا، وسيشارك بأكبر قدر ممكن يستطيعه".

تحول المدرب الإسباني للحديث عن هاري كين مهاجم توتنام الذي ارتبط اسمه بمانشستر سيتي، مختتما: "هو لاعب لـ توتنام وليس صحيحا أن اتحدث عنه".

مانشستر سيتي بيب جوارديولا هاري كين سيرخيو أجويرو
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