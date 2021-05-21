تقرير: مارسيليا مستعد لضم مصطفى محمد مقابل 20 مليون يورو

سيشتد الصراع على مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة Takvim التركية ذكرت أن مصطفى جنكيز رئيس جالاتاسراي عازم على تفعيل بند أحقية الشراء في عقد استعارة مصطفى من الزمالك والبالغ 4 ملايين دولار قبل نهاية العام.

ويسعى جنكيز إلى شراء مصطفى محمد بشكل نهائي حتى ولو كان لن يستمر في رئاسة النادي مع اقتراب الانتخابات.

لكن مستقبل مصطفى محمد قد لا يتوقف عند هذه النقطة، بل قد يشهد الصيف تحوُل كبير في مصيره.

فالصحيفة نفسها زعمت أن سانت إيتيان الفرنسي الذي حاول جاهدا شرائه في يناير الماضي، سيكون مستعدا لضمه حتى بعد أن يشتريه جالاتاسراي.

في الوقت نفسه، ونقلا عن مصادر فرنسية، قالت الصحيفة أن أوليمبيك مارسيليا الفرنسي مستعد لدفع 20 مليون يورو لانتداب مصطفى محمد.

هذا يعني أن تفعيل بند أحقية الشراء في عقد مصطفى محمد قد لا يكون نهاية القصة، إذ قد يقرر جالاتاسراي أن يستفيد ماديا ويبيع مصطفى بشكل مباشر إلى أحد الأندية الأوروبية المهتمة ويحقق ربحا سريعا.

ويلعب مصطفى محمد معارا من الزمالك إلى جالاتاسراي لمدة موسم ونصف، وقد تألق بشدة منذ انضمامه إلى العملاق التركي.

ونافس جالاتاسراي على لقب الدوري التركي حتى الثواني الأخيرة، لكنه خسره لصالح بشكتاش بفارق هدفين بعد إثارة نارية.

ويقضي مصطفى محمد إجازته الصيفية حاليا في جزر المالديف، ومن المُنتَظَر أن يشارك مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.