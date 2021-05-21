انتهت في الدوري – سموحة (4) (2) الإنتاج الحربي.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 92 جووول ثااني عن طريق مصطفى البدري برأسية.

ق. 90 محمد عبد المجيد يسجل الأول.

ق. 88 ركلة جزاء للإنتاج الحربي.

ق. 73 صااارت أربعة. رفيق كابو ينفرد ويسجل الرابع.

ق. 70 جووول ثااالث. تمريرة من رفيق كابو إلى أحمد عبد القادر الذي سدد مباشرة في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 65 البديل رفيق كابو يراوغ بشكل رائع ويسدد، لكن محمد الشبيني ينقذ من على خط المرمى.

ق. 58 جووول ثاااني. تمريرة من عبد الكبير الوادي، وأحمد عبد القادر يودعها المرمى مسجل الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جوووووووووول أطهر الطاهر من ركلة ثابتة يسجل هدف التقدم لسموحة على يسار الحارس.

ق 31: بطاقة صفراء لـ مصطفى البدري مدافع الإنتاج الحربي.

ق 10: بطاقة صفراء لـ أحمد حمدي عبد القادر لاعب وسط سموحة.

بداية المباراة