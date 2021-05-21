مباشر في الدوري – سموحة (1) (0) الإنتاج الحربي.. بداية الشوط الثاني
الجمعة، 21 مايو 2021 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 33: جوووووووووول أطهر الطاهر من ركلة ثابتة يسجل هدف التقدم لسموحة على يسار الحارس.
ق 31: بطاقة صفراء لـ مصطفى البدري مدافع الإنتاج الحربي.
ق 10: بطاقة صفراء لـ أحمد حمدي عبد القادر لاعب وسط سموحة.
بداية المباراة
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