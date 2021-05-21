مباشر في الدوري – سموحة (1) (0) الإنتاج الحربي.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 21 مايو 2021 - 18:50

كتب : FilGoal

سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
أحمد سامي: مصطفى فتحي ظُلم.. وناصر ماهر سينضم لـ سموحة لو ترك الأهلي عارضة قاتلة تخلع القلوب.. سموحة وكليوباترا ملوك التعادلات في الدوري انتهت في الدوري - البنك الأهلي (0) (2) الإسماعيلي.. سموحة (2) (1) وادي دجلة بعد الهزيمة أمام الزمالك.. سموحة يستفيق بانتصار على وادي دجلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جوووووووووول أطهر الطاهر من ركلة ثابتة يسجل هدف التقدم لسموحة على يسار الحارس.

ق 31: بطاقة صفراء لـ مصطفى البدري مدافع الإنتاج الحربي.

ق 10: بطاقة صفراء لـ أحمد حمدي عبد القادر لاعب وسط سموحة.

بداية المباراة

في الدوري سموحة الإنتاج الحربي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية - التعادلات تشعل الصدارة بين بورتو السويس والداخلية وكوكاكولا والقناة 9 دقيقة | مصر
رومانو: تمت.. أجويرو إلى برشلونة 28 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – اللجنة الأوليمبية تٌخطر الزمالك بتطبيق اللائحة الاسترشادية 30 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مارسيليا مستعد لضم مصطفى محمد مقابل 20 مليون يورو 41 دقيقة | أوروبا
الجونة اسكواش - صعود 7 مصريين إلى ثمن النهائي ساعة | رياضات أخرى
سكاي: فيفا يدرس فكرة إقامة كأس العالم كل عامين ساعة | أوروبا
مؤتمر كومان: لم أتلق الاحترام الكافي من النادي والصحافة.. وانتصاراتنا هي المشكلة ساعة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري – سموحة (1) (0) الإنتاج الحربي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام بيرنلي
قد ينال إعجابك