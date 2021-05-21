مؤتمر كلوب: ما لم يحدث شيئا غريب لن ننظر إلى لقاء ليستر.. ولا تعليق على مستقبل فينالدوم

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إنه لن ينظر للقاء ليستر سيتي ضد توتنام يوم الأحد المقلب وأن تأهلهم لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أصبح في أيديهم.

ويواجه ليفربول منافسه كريستال بالاس في ملعب أنفيلد يوم الأحد، في الوقت الذي يستضيف فيه ليستر منافسه توتنام.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ملاحقه ليستر.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "ما لم يحدث شيئا غريب وليسر تقدم في النتيجة 4 أو 5 ونحن كنا متعادلين 0-0 لن ننظر لمباراتهم".

وشدد "ألأمر في أيدينا، البعض سيقول لي ماذا لو حدث أي شيء غريب؟ لكننا سنلعب مباراتنا بكل قوة هذه هي خطتنا".

وعن كيف تحسن ليفربول مؤخرا قال: "سجلنا أهدافا في اللحظات المناسبة واستقبلنا أهدافا أقل وهذا ما كان ينبغي علينا القيام به، لا ينبغي أن نتوقع مباراة مثالية يوم الأحد، وأنا أحترم كريستال بالاس كثيرا".

وأردف "الباب فُتح لنا قليلا وكان علينا العبور وهذا ما قام به الفريق، ركزنا على أنفسنا".

وأكمل "المشجعون سيعودون ولا أطيق الانتظار لرؤيتهم، لا تستطيعون تخيل كم الإثارة التي نشعر بها لعودتهم، من الجيد التحلي بالصبر، لنجتمع سويا مثلما حدث الموسم الماضي".

وعن مصير جورجينيو فينالدوم خاصة في ظل نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري قال: "ليس هناك أي شيء لأقوله في اللحظة الحاليةن سنرى ماذا سيحدث".

وأردف "يوم الأحد سنودع عامل غرفة الملابس الذي عمل في النادي لـ30 عاما وأفضل من عملت معه، إنه بمثابة الأب لنا".

وأتم كلوب" شخصية فينالدوم لا تقبل النقاش، هو شخص رائع وملتزم كليا تجاه الفريق والنادي حتى اليوم الأخير".