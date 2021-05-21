حوار - كين: لا أنوي مغادرة إنجلترا.. وهذا اللاعب أتمنى مزاملته

قال هاري كين، نجم توتنام الذي تقول تقارير إنه سيترك فريقه قريبا، إنه لا يريد الرحيل عن إنجلترا في الوقت الراهن.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وأوضح النجم الإنجليزي البالغ عمره 27 عاما أنه يتطلع لتخطي الرقمين القياسيين الخاصين بآلان شيرر وواين روني، في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب إنجلترا على الترتيب.

مهاجم فريق سبيرز أجرى حوارا مع جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق والذي يعمل حاليا في شبكة سكاي سبورتس.

وصرح كين قائلا:"الإصابات هي العائق الأكبر في طريقي (لتحطيم رقم شيرر). أنا محظوظ بعدم التعرض لإصابة أبعدتني شهورا، لكن أعتقد أنها العائق الأبرز في مسيرتي نحو الرقم القياسي".

يحتل كين حاليا المركز السابع في ترتيب أكثر من سجلوا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مبتعدا بـ95 هدفا عن شيرر المتصدر.

وعن مستقبله أوضح "بالتأكيد الانتقال لفريق غير إنجليزي يبقى خيارا يوما ما، لكن لا أنوي ذلك في المستقبل القريب. أرى أمامي 7 أو 8 سنوات في أفضل مستوى، حين تنظر إلى ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو أو زلاتان إبراهيموفيتش، كلهم تحسنوا مع الاقتراب من سن الـ30. سجلت أكثر من 20 هدفا في المواسم التي لم أتعرض فيها للإصابة، لذا أستطيع تقديم الشيء ذاته في المواسم الأربعة أو الخمسة المقبلة".

واستمر "لو انتهت مسيرتي دون تحطيم رقم شيرر وكذلك واين روني (أكثر من سجل لمنتخب إنجلترا) سأصاب بخيبة الأمل".

شارك كين في 53 مباراة مع إنجلترا وسجل 34 هدفا، يبتعد عن روني بـ19 هدفا.

وقالت تقارير إن كين طلب فعلا من توتنام الرحيل في الصيف المقبل وأنه قد ينتقل لمانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد أو تشيلسي، وصرح اللاعب بأنه يرغب في المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وانتقل كين للحديث عن ناديه الحالي بالقول:"كانت أمامنا فرصة كبيرة للتتويج بالدوري في 2016 و2017، بعدها بلغنا نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 وكنا في وضعية جيدة، لم نفز بشيء، لكن وصلنا لمستوى جيد كفريق. صراحة، نحن في مرحلة بناء في الوقت الراهن".

وأضاف "لاعب أو إثنين قد ينقلان الفريق لمستوى آخر مثل ليفربول ومانشستر سيتي، لكني أرى هذه السنوات بمثابة فرصة ضائعة للفريق، كان بمقدوره تحقيق شيء خاص".

وسأل نيفيل ضيفه، أي لاعب في الدوري حين تراه تقول: سأسجل أهدافا أكثر لو كان في فريقي، ليرد كين "(كيفن) دي بروين بالتأكيد. وكأنه حلم لأي مهاجم، لاعب رائع سواء معه الكرة أم لا، في الضغط، تمريراته الحاسمة لم أر مثلها".

بوكيتينو ومورينيو

وعن مدربيه السابقين قال:"مع ماوريسيو بوكيتينو كنا نتدرب كثيرا في الجيم، أما جوزيه مورينيو فكان يريد قادة في الملعب. ربما لهذا لم يكن الفريق في أفضل مستوى مع مورينيو، لم تكن علاقتنا كما يجب في ذلك الوقت. الأمر ليس سهلا على مدرب جديد يأتي بعد بوكيتينو".

وأردف "توقيت إقالة مورينيو فاجأني. ربما لدانييل ليفي (مالك النادي) أسبابه. علمنا قبل الإعلان الرسمي بخمس دقائق. لا أعرف ما إذا كان القرار اتُخذ في لحظة أم كان مخططا له. بوكيتينو كان رائعا منذ وصوله، في بدايته لم أكن في المستوى الحالي وعانيت من إصابات، لكنه كان الشخص الأمثل بالنسبة لي لأنه عمل بكد، المران كان قويا".

واستمر "كنت أتطور، منحني كثيرا من الثقة بالنفس، تفهمنا بعضنا البعض على المستوى الشخصي أيضا وليس الرياضي فقط".

وعقب كين على دوري السوبر الأوروبي بالقول:"تفاجأنا بالفكرة مثل أي شخص، مرة أخرى، لم تعجبني، لذا أنا سعيد بما حدث. أثق أنهم سيحاولون مرة أخرى، أعتقد أنهم لم يتوقعوا ردة فعل اللاعبين والجمهور".

سيحل توتنام ضيفا على ليستر سيتي يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقاء يأمل فيه كين التسجيل ليتوج منفردا بالحذاء الذهبي الذي يناله هداف البطولة.

ويتشارك كين قمة ترتيب الهدافين حاليا مع محمد صلاح نجم مصر وليفربول، سجل كل لاعب 22 هدفا.

وقد يكون لقاء ليستر الأخير لكين مع توتنام، إذا قرر النادي بيعه في سوق الانتقالات المقبلة.

وتقدر القيمة السوقية لكين بـ120 مليون يورو. وينتهي عقده مع توتنام في 2024.