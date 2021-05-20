مباشر – الزمالك (0) - (1) طلائع الجيش.. جووول عمرو جمال

الخميس، 20 مايو 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثاني في إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وماميلودي صنداونز التي تقام في الجولة 23 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

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ق28: تقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف وطلائع الجيش يتقدم بهدف دون رد.

ق27: الحكم محمود عاشور في انتظار تأكيد تقنية الفيديو بشأن صحة الهدف.

ق27: جوووول عمرو جمال يرواغ عواد ببراعة ومرر الكرة ساقطة من أعلى جسد حارس الزمالك وسجل الهدف الأول لطلائع الجيش بعد بينية جميلة من إسلام محارب.

ق17: تسديدة من زيزو ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق7: رأسية من مهند لاشين بعد ركنية أحمد سمير مرت بجوار مرمى الزمالك.

انطلاق المباراة.

الزمالك طلائع الجيش في الدوري
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