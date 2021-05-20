مباشر – الزمالك (0) - (1) طلائع الجيش.. جووول عمرو جمال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وماميلودي صنداونز التي تقام في الجولة 23 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

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ق28: تقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف وطلائع الجيش يتقدم بهدف دون رد.

ق27: الحكم محمود عاشور في انتظار تأكيد تقنية الفيديو بشأن صحة الهدف.

ق27: جوووول عمرو جمال يرواغ عواد ببراعة ومرر الكرة ساقطة من أعلى جسد حارس الزمالك وسجل الهدف الأول لطلائع الجيش بعد بينية جميلة من إسلام محارب.

ق17: تسديدة من زيزو ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق7: رأسية من مهند لاشين بعد ركنية أحمد سمير مرت بجوار مرمى الزمالك.

انطلاق المباراة.